У ChatGPT з’явилась можливість активувати пам’ять виключно для одного проєкту — Finance.ua

Технології&Авто
У ChatGPT з’явилась можливість активувати пам’ять виключно в межах одного проєкту.
Про це повідомляє OpenAI Help Center.
Це означає, що дані з проєкту залишатимуться лише в його межах, а зовнішні спогади не впливатимуть на роботу над ним.
Читайте також
«Якщо пам’ять тільки для проекту ввімкнено, ChatGPT може використовувати інші розмови в цьому проекті для додаткового контексту і не використовуватиме ваші збережені спогади з-поза меж проекту для формування відповідей. Крім того, він не переноситиме нічого з проекту в майбутні чати поза межами проекту. Це створює зосереджений, самодостатній простір, який є корисним для тривалої або делікатної роботи, де ви хочете, щоб ChatGPT залишався прив’язаним до тону, контексту та історії цього проекту», — йдеться в описі.
Функція вже доступна у вебверсії, а в найближчі тижні стане доступною й на мобільних пристроях.
За матеріалами:
Букви
