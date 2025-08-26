Скільки населення у світі має доступ до 5G (інфографіка) — Finance.ua

Скільки населення у світі має доступ до 5G (інфографіка) Сьогодні 06:01 — Технології&Авто

Скільки населення у світі має доступ до 5G (інфографіка)

Мобільний зв’язок п’ятого покоління 5G восени тестуватимуть в трьох українських містах — Львові, Харкові та Бородянці. У Мінцифри анонсували, що до 2030 року Україна планує повністю перейти з 3G на сучасні стандарти зв’язку. Водночас розвиток мереж 5G відбувається по всьому світу, найактивніше — в Північній Америці (саме у США, Канаді), Індії та Китаї.

Розповідаємо, скільки населення у світі має доступ до покриття 5G та 5G середнього діапазону.

Згідно з даними Ericsson Mobility Report, станом на кінець 2024 року охоплення населення світу мережею нового покоління 5G досягло 55%. Водночас 5G середнього діапазону (одна з спектральних категорій 5G, збалансована між швидкістю, покриттям і затримкою) доступна трохи меншій кількості населення — 50%.

Найвищі у світі показники щодо охоплення 5G та середнім покриттям 5G демонструє Північна Америка (95% та 90%), Індія (95% і 95%), Китай (95% і 95%) та Європа, не враховуючи територію росії: 85% для 5G та лише 50% для 5G середнього діапазону.

Близький Схід та Африка, а також Латинська Америка є регіонами з найнижчим загальним 5G та середнім покриттям, досягнувши близько 10% та 20% відповідно. Азіатсько-Тихоокеанський регіон (без території Китаю та Індії) досяг 30% загального та середнього покриття мережею 5G.

Отже, можна зробити висновок, що Європа нині відповідає середньосвітовому показнику за охопленням 5G у середньому діапазоні, але поки не досягла рівнів покриття, які вже демонструє Північна Америка, Китай та Індія.

Водночас експерти Ericsson Mobility Report прогнозують, що до кінця 2030 року охоплення населення світу мережею 5G за межами материкового Китаю досягне близько 85%.

