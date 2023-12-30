У ЦБ Індії розповіли про ризики впровадження криптовалют — Finance.ua

У ЦБ Індії розповіли про ризики впровадження криптовалют Сьогодні 04:34 — Криптовалюта

У ЦБ Індії розповіли про ризики впровадження криптовалют

Резервний банк Індії (RBI) висловив сумніви з приводу можливої інтеграції криптовалют у фінансову систему країни.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Регулятор вважає, що цифрові активи не мають економічного потенціалу, загрожують макроекономічній стабільності та становлять високі ризики для країн, що розвиваються. Представники RBI додали, що криптовалюту в кращому випадку можна розглядати як інструмент для азартних ігор.

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Згідно із заявою ЦБ Індії, цифрові активи порушують валютний суверенітет країни і сприяють незаконній діяльності — такій, як відмивання грошей і фінансування тероризму. Джерело стверджує, що Індія може піти на більш суворі правила для захисту економіки — зокрема на повну заборону криптовалют.

«Уряд не може ігнорувати побоювання RBI під час ухвалення рішення про криптовалюти, оскільки він відповідає за грошово-кредитну стабільність в Індії», — сказав представник RBI.

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У своїй заяві регулятор високо оцінив потенціал впровадження цифрової валюти центрального банку (CBDC). Однак він вважає, що криптоактиви не варто порівнювати з CBDC через пов’язані з ними ризики.

«Індія не повинна піддавати свій народ і свої фінансові системи непотрібним ризикам. Впровадження CBDC покликане просувати технологію в безпечніший спосіб», — йдеться в заяві RBI.

Регулятор додав, що запуск цифрової рупії створює низку додаткових можливостей і зменшує витрати на обробку, друк та управління логістикою готівки. За даними RBI, CBDC є корисним інструментом, що стимулює цифрову економіку Індії, яка швидко розвивається.

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