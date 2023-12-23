У 2024 році кількість користувачів криптоактивів зросте до 950 млн — Finance.ua

У 2024 році кількість користувачів криптоактивів зросте до 950 млн Сьогодні 21:03 — Криптовалюта

У 2024 році кількість користувачів криптоактивів зросте до 950 млн

З початку 2023 року кількість користувачів криптоактивів зросла на 143 млн. Якщо «бичачі» настрої збережуться, у 2024 році цей показник може досягти 850−950 млн, ідеться у звіті платформи Bitfinex.

Як видно на графіку нижче, зони значного приросту кількості користувачів припадають на періоди підвищення курсу основних криптоактивів, особливо Bitcoin:

Такий сценарій можливий за умови збереження «бичачих» настроїв. Примітно, прогноз експертів Bitfinex сходиться з висновками аналітиків Statista.

За даними платформи, у 2024 році кількість користувачів зросте до 830 млн, у 2028 році — до 992,5 млн. Також експерти ресурсу відзначили зростання виручки на ринку.

Згідно зі статистикою порталу Triple-a, у лідерах за кількістю користувачів криптоактивів перебувають: Індія (93 млн), США (48 млн), В'єтнам (20 млн) і Пакистан (15 млн).

При цьому середній річний дохід інвестора становить $25 000. 72% усіх власників — це люди віком до 34 років.

Зазначимо, попри значні позитивні очікування, деякі експерти не позбавлені скептицизму. Так, наприклад, експерти компанії QCP Capital вважають, що курс може відкотитися до $36 000, якщо попит на спотові біткоїн-ETF буде низьким на початковому етапі.

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