Доходи майнерів Bitcoin за 2023 рік зросли в чотири рази — Finance.ua

Доходи майнерів Bitcoin за 2023 рік зросли в чотири рази
Торік люди, які займаються майнінгом Bitcoin заробили на 400% більше завдяки комісіям. Щодня вони отримували близько 2 мільйонів доларів тільки з комісій.
За весь 2023 рік їхній дохід склав близько 10 мільярдів доларів, а за останні 15 років — 57 мільярдів доларів. Ці цифри ґрунтуються на тому, що майнери одразу обмінюють Bitcoin на звичайні гроші.
Але багато майнерів зберігають Bitcoin, сподіваючись на подальше зростання його вартості.
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У грудні 2023 року майнінг став найбільш прибутковим за останні два роки, досягши 0,12 долара за кожен терахеш за секунду.
Тоді ж збільшилася складність видобутку Bitcoin, досягнувши рекордного рівня на позначці 72,01 T, збільшившись на 7%.
За весь рік ефективність майнінгу зросла майже вдвічі. Показник продуктивності підскочив з 250 EH/s на початку року до 480 EH/s на поточний момент.
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