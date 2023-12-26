Доходи майнерів Bitcoin за 2023 рік зросли в чотири рази — Finance.ua

Доходи майнерів Bitcoin за 2023 рік зросли в чотири рази Сьогодні 22:30 — Криптовалюта

Доходи майнерів Bitcoin за 2023 рік зросли в чотири рази

Торік люди, які займаються майнінгом Bitcoin заробили на 400% більше завдяки комісіям. Щодня вони отримували близько 2 мільйонів доларів тільки з комісій.

За весь 2023 рік їхній дохід склав близько 10 мільярдів доларів, а за останні 15 років — 57 мільярдів доларів. Ці цифри ґрунтуються на тому, що майнери одразу обмінюють Bitcoin на звичайні гроші.

Але багато майнерів зберігають Bitcoin, сподіваючись на подальше зростання його вартості.

У грудні 2023 року майнінг став найбільш прибутковим за останні два роки, досягши 0,12 долара за кожен терахеш за секунду.

Тоді ж збільшилася складність видобутку Bitcoin, досягнувши рекордного рівня на позначці 72,01 T, збільшившись на 7%.

За весь рік ефективність майнінгу зросла майже вдвічі. Показник продуктивності підскочив з 250 EH/s на початку року до 480 EH/s на поточний момент.

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