У британській розвідці проаналізували стан економік України та росії на тлі війни — Finance.ua

У британській розвідці проаналізували стан економік України та росії на тлі війни Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

У британській розвідці проаналізували стан економік України та росії на тлі війни

Цілком імовірно, що реальне економічне зростання в Україні у 2024 році становитиме близько 3%.

Про це у соцмережі X повідомляє Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 November 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/0seGwsjTlc#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VOAHiyjZHv — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 25, 2024

Експерти розвідки зазначають, що зростання української економіки на 3% цього року після падіння на 29% у 2022 році та реального зростання на 5% у 2023 році вказує на тенденцію відновлення.

Вони зауважили, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує середньорічну інфляцію на рівні 5,8% у 2024 році, що нижче за піковий показник 20% в 2022 році.

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«Очікується, що у 2025 році витрати на оборону становитимуть близько 60% державних видатків України», — йдеться у зведенні.

В оборонному відомстві Британії припускають, що економіка росії, ймовірно, зросте приблизно на 3,6% цього року, що є продовженням тенденції зростання після початкового економічного шоку, спричиненого повномасштабним вторгненням рф в Україну 2022 року.

«Цілком імовірно, що це зростання буде зумовлене державними витратами, зокрема на військово-промисловий комплекс», — підкреслюють аналітики.

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Однак, за прогнозом, економічне зростання росії сповільниться у 2025 році через інфляцію, дефіцит робочої сили та санкції, йдеться у звіті розвідки.

У Міноборони Сполученого Королівства додали, що у 2025 році російські витрати на оборону ще більше зростуть і становитимуть 32% від загальних бюджетних видатків, тоді як інші сфери бюджету, такі як соціальні видатки, зазнають скорочень.

На думку аналітиків, зростання державних витрат рф, найімовірніше, посилить існуючий інфляційний тиск в економіці, оскільки середньорічна інфляція у 2024 році прогнозується на рівні 7,9%.

Укрінформ За матеріалами:

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