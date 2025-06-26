У Британії рекордна кількість людей каже, що їм важко звести кінці з кінцями — Finance.ua
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У Британії рекордна кількість людей каже, що їм важко звести кінці з кінцями

Світ
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У Британії рекордна кількість людей каже, що їм важко звести кінці з кінцями
У Британії рекордна кількість людей каже, що їм важко звести кінці з кінцями
Зростання цін і повільне підвищення зарплат в останні роки поставили фінанси багатьох людей у Британії у скрутне становище. Зараз рекордні 26% кажуть, що їм важко звести кінці з кінцями.
Про це свідчить звіт British Social Attitudes, який наводить Sky News.
Згідно з дослідженням, все більше людей у Британії борються за виживання на свої поточні доходи, тоді як лише третина вважає, що живе комфортно. Рекордні 26% опитаних вважають, що їм важко звести кінці з кінцями — до пандемії коронавірусу цей показник становив 16%.
Дві третини опитаних також вважають, що їхні доходи не встигають за інфляцією. Це лише трохи краще, ніж 70%, зафіксовані під час піка кризи вартості життя в 2023 році.
У звіті також було поставлено питання про систему соціального забезпечення — це дуже актуальне питання, враховуючи, що депутати від Лейбористської партії зараз бунтують проти планів економії 5 млрд фунтів стерлінгів з бюджету.
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Згідно з результатами опитування, підтримка збільшення витрат на виплати по інвалідності перебуває на рекордно низькому рівні — 45%.
Близько 29% опитаних вважають, що людям «занадто легко» отримати допомогу по інвалідності, але така ж частка респондентів вважає, що це «занадто складно».
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За матеріалами:
Європейська правда
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