Купівля житла у Великій Британії: як отримати пільговий кредит — Finance.ua
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Купівля житла у Великій Британії: як отримати пільговий кредит

Особисті фінанси
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Купівля житла у Великій Британії: як отримати пільговий кредит
Купівля житла у Великій Британії: як отримати пільговий кредит
Ринок житла у Великій Британії демонструє стабільне зростання цін, що робить його привабливим напрямом для інвестицій. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо, як українці можуть придбати нерухомість у цій країні, щоб заробляти на цьому.

Спершу — про ціни

За даними на грудень 2024 року, середня вартість житла по країні сягнула близько 270 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 335 тисяч доларів США), що майже на 5% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
Найбільше подорожчання очікують на північному заході Англії (29,4%) та в Шотландії (25,8%), де житло доступніше, а боргове навантаження на іпотечних позичальників менше.

Що треба знати покупцям нерухомості

Сьогодні для тих, хто має у планах придбання нерухомості у Великій Британії, але не має для цього достатньої суми, діють програми кредитування. Розмір іпотечної ставки в середньому становить 3−5%. Водночас покупцям варто бути готовими сплатити початковий внесок у розмірі 25%.
Максимальний термін, на який банки можуть погодити кредит, становить 25 років. Валюта: фунти стерлінгів. Іпотека доступна як для громадян Великої Британії, так і для іноземців. Однак для того, щоб отримати позику, в іноземців повинні бути:
  • віза, що дозволяє тривале перебування;
  • стабільний дохід;
  • позитивна кредитна історія у Великій Британії.
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Українці мають всі шанси придбати житло у цій країні. Тим більше, що позитивні кейси вже є. Для цього потрібно знайти кредитора, який погодить позику. Зокрема, за спонсорською візою видають кредит два банки — HSBS та Barcley. Відсоток першого внеску розраховується індивідуально і залежить від доходу та кредитного рейтингу. Втім, треба бути готовим, що його розмір може становити 25% від вартості житла.
Для погодження іпотеки українцям також важливо мати легальні кошти з беззастережними документами або хоча б, щоб вони полежали на рахунку в Британії щонайменше 6 місяців. Супроводжувати угоду має кваліфікований юрист, від дій якого і залежить успіх укладення угоди та погодження кредиту.
Детальніше про умови пільгової іпотеки у країнах Європи — читайте у статті Finance.ua.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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