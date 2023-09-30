У Берліні створять тисячі додаткових місць для українських біженців — Finance.ua

У Берліні створять тисячі додаткових місць для українських біженців Сьогодні 15:45 — Світ

У Берліні створять тисячі додаткових місць для українських біженців

До кінця року влада Берліна планує збільшити кількість місць для біженців у колишніх аеропортах Тегель та Темпельхоф, а також в готелях та гуртожитках.

Про це інформує sueddeutsche.de з посиланням на рішення Сенату Берліна.

«Ситуація серйозна. Ми зіткнулися з серйозними проблемами, коли справа доходить до розміщення біженців. Цифри за останні кілька днів і тижнів значно зросли. Усі приміщення в Берліні зайняті, тому Сенат повинен діяти», — зауважив мер Кай Вегнер.

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Затверджені плани передбачають створення близько 5500 додаткових місць. З них 1500 місць будуть орендовані для біженців у готелях та хостелах, а розширення території та додатковий ангар у Темпельхофі забезпечать притулок для ще 400−600 осіб.

У колишньому аеропорту Тегель планується розмістити вдвічі більше біженців, додавши до наявних 3600 місць ще 3000. Додатково будуть облаштовані від 300 до 400 місць у колишньому торговому центрі та до 200 місць — у наметовому містечку на території колишньої психлікарні в районі Райнікендорф.

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«Ми перебуваємо під тиском, тому що цифри останніх кількох днів і тижнів значно зростають, так що нам доводиться вдаватися до заходів, яких ніхто з нас не хотів би, — сказав Вегнер. — Для мене як для мера важливо, щоб всі люди, які приїжджають в наше місто, отримали дах над головою».

Однак, як зазначають чиновники, масове розміщення біженців повинно бути лише тимчасовим розв’язком. Основною метою залишається інтеграція цих людей.

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