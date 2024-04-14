У березні зросли продажі гібридних авто: які найпопулярніші серед українців — Finance.ua
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У березні зросли продажі гібридних авто: які найпопулярніші серед українців

Технології&Авто
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У березні зросли продажі гібридних авто: які найпопулярніші серед українців
У березні зросли продажі гібридних авто: які найпопулярніші серед українців, Фото: Toyota
У першому кварталі цього року український автопарк поповнили більше 4,7 тис. гібридних легкових авто, що на 59% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомляє Укравтопром.
У повідомленні зазначено, що частка нових авто в цій кількості становила 51%.
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Серед нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota Rav-4 (480 авто)
Другий результат у Toyota Camry — (221 авто).
Третій за популярністю — Nissan Qashqai — (164 авто).
Серед імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (255 авто).
Також у лідерській трійці: Chevrolet Volt — 138 авто та Toyota Prius — 136 авто.
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За матеріалами:
Укравтопром
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