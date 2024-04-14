У березні зросли продажі гібридних авто: які найпопулярніші серед українців — Finance.ua

У березні зросли продажі гібридних авто: які найпопулярніші серед українців Сьогодні 06:14 — Технології&Авто

У березні зросли продажі гібридних авто: які найпопулярніші серед українців, Фото: Toyota

У першому кварталі цього року український автопарк поповнили більше 4,7 тис. гібридних легкових авто, що на 59% більше, ніж у 2023 році.

Про це повідомляє Укравтопром.

У повідомленні зазначено, що частка нових авто в цій кількості становила 51%.

Які гібридні авто стали найпопулярнішими у березні

Серед нових легкових авто лідером ринку гібридів став Toyota Rav-4 (480 авто)

Другий результат у Toyota Camry — (221 авто).

Третій за популярністю — Nissan Qashqai — (164 авто).

Серед імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (255 авто).

Також у лідерській трійці: Chevrolet Volt — 138 авто та Toyota Prius — 136 авто.

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Укравтопром За матеріалами:

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