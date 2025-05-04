У березні зріс обсяг експорту українських ІТ-послуг — Finance.ua

У березні зріс обсяг експорту українських ІТ-послуг Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

У березні зріс обсяг експорту українських ІТ-послуг

У березні обсяг ІТ-експорту з України становив $545 мільйонів. Це на $10 млн (або майже на 2% більше), ніж у лютому. Водночас торік у березні показник українського ІТ-експорту був $565 мільйонів.

Про це стало відомо зі звіту НБУ.

Загальна сума IT-експорту за перші три місяці 2025 року — $1569 млн.

Найбільший березневий виторг був у 2023 році. Тоді ІТ-експорт приніс $600 млн. У 2022-му третього місяця виторг за ІТ-послуги становив $521 млн.

На початку року IT-експорт опустився нижче позначки в $500 млн. До цього, впродовж всього 2024 року, він був вищим за цю суму.

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Нагадаємо, як свідчить дослідження DOU, 39% айтівців в Україні та 44% українських айтівців за кордоном ішли з роботи або були звільнені за останній рік. Ці показники майже не відрізняються від тих, що були 2023 року.

У першому кварталі 2025 на Djinni опублікували понад 26 тисяч вакансій — це на 10% більше, ніж у Q4 2024, і на 15% більше, ніж за аналогічний період торік. У більшості категорій зарплати здебільшого знизились, порівняно з першим кварталом минулого року.

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