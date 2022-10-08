У Барселоні використовуватимуть енергію від гальмування поїздів метро для підзарядки електротранспорту — Finance.ua

У Барселоні використовуватимуть енергію від гальмування поїздів метро для підзарядки електротранспорту Вчора 05:12 — Технології&Авто

У Барселоні використовуватимуть енергію від гальмування поїздів метро для підзарядки електротранспорту

У Барселоні на станції метро Ciutadella — Vila можна буде заряджати особисті транспортні засоби за допомогою енергії, отриманої від гальмування поїздів підземки. Про це йдеться на сайті міста.

Біля входу на станцію встановили дев’ять шафок, що діють як пункт підзарядки акумуляторів завдяки енергії, отриманої від процесу гальмування поїздів метро.

«Ефективне використання енергії та ресурсів, вироблених самою системою метрополітену, відповідає попиту на підзарядку транспортних засобів особистої мобільності, якими щодня користується все більше людей», — йдеться на сайті.

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Проєкт запропонували співробітники метро після того, як транспортна компанія організувала конкурс «Станція майбутнього».

Послуга буде платною з 24 жовтня. До цього містяни зможуть користуватися зарядкою зі знижкою 50%.

Ідея проєкту полягає в тому, щоб інтегрувати громадський транспорт в поїздки людей, які користуються електротраснпортом.

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