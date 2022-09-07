У Відні продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців — Finance.ua

У Відні продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців Вчора 17:42 — Світ

У Відні продовжили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для українських біженців

Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Відня для українських біженців продовжили до кінця вересня 2022 року.

Про це повідомляє найбільша транспортна компанія міста Wiener Stadt.

Для безкоштовної поїздки громадським транспортом потрібно пред’явити паспорт громадянина України. У компанії також нагадують, що цією послугою можуть користуватися українці, які прибули в Австрію з початку великого вторгнення росії в Україну.

Також біженці в Австрії безкоштовно їздять потягами Австрійської державної залізниці з квитком Not-Ticket Ukraine. Про закінчення цієї ініціативи наразі не повідомлялося.

У громадському транспорті Відня діють одразу кілька категорій квитків:

стандартний — 2,4 євро;

пільговий — 1,5 євро;

денний — 5,8 євро;

безлімітний — на 24 години (8 євро), на 48 годин (14,1 євро), на 72 години (17,1 євро).

Зазначимо, що за пільговим квитком право на безкоштовний проїзд надається дітям до 15 років і пенсіонерам віком від 64 років. Діти віком до 6 років у громадському транспорті столиці їздять безплатно.

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