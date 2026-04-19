0 800 307 555
укр
0 800 307 555
У 2026 році майже 80 тис. працівників втратили роботу в ІТ

42
Айтівці втрачають робочі місця через ШІ
З 1 січня до квітня 2026 року в технологічній індустрії скоротили 78 557 працівників, причому понад 76% ліквідованих робочих місць припало на США. 37 638 цих звільнень (або 47,9%) пов’язані зі зменшенням потреби у працівниках через впровадження штучного інтелекту й автоматизацію робочих процесів.
Про це пише Tom’s Hardware.
Читайте також
Деякі експерти вважають, що мине ще понад рік, перш ніж можна повною мірою побачити вплив сучасних ШІ-технологій на ринок праці. Крім того, існує невпевненість, чи мають компанії реальне підвищення продуктивності.
«Знаєте, іноді ШІ стає цапом-відбувайлом із фінансового погляду. Наприклад, коли компанія набрала забагато людей або хоче змінити свій розмір — тоді в усьому звинувачують штучний інтелект», — вважає головний директор Cognizant зі штучного інтелекту Бабак Ходжат.
Схожу думку раніше висловлював CEO OpenAI Сем Альтман. На його думку, компанії «відмиваються ШІ». Він теж вважає, що справжній вплив технології на робочі місця буде видно через кілька років.
Читайте також
За даними сервісу моніторингу технологічної індустрії Layoffs. fyi, п’ять найбільших Big Tech гігантів (Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet та Apple) у період пандемії сумарно додали майже 1 млн нових співробітників по всьому світу.
Потім, починаючи з 2022 року вони сумарно оголосили про звільнення понад 100 000 працівників. Ця цифра без цьогорічних звільнень.
За матеріалами: dev.ua
dev.ua
ITШІ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems