У 2026 році майже 80 тис. працівників втратили роботу в ІТ Сьогодні 07:19

Айтівці втрачають робочі місця через ШІ

З 1 січня до квітня 2026 року в технологічній індустрії скоротили 78 557 працівників, причому понад 76% ліквідованих робочих місць припало на США. 37 638 цих звільнень (або 47,9%) пов’язані зі зменшенням потреби у працівниках через впровадження штучного інтелекту й автоматизацію робочих процесів.

Про це пише Tom’s Hardware.

Деякі експерти вважають, що мине ще понад рік, перш ніж можна повною мірою побачити вплив сучасних ШІ-технологій на ринок праці. Крім того, існує невпевненість, чи мають компанії реальне підвищення продуктивності.

«Знаєте, іноді ШІ стає цапом-відбувайлом із фінансового погляду. Наприклад, коли компанія набрала забагато людей або хоче змінити свій розмір — тоді в усьому звинувачують штучний інтелект», — вважає головний директор Cognizant зі штучного інтелекту Бабак Ходжат.

Схожу думку раніше висловлював CEO OpenAI Сем Альтман. На його думку, компанії «відмиваються ШІ». Він теж вважає, що справжній вплив технології на робочі місця буде видно через кілька років.

За даними сервісу моніторингу технологічної індустрії Layoffs. fyi, п’ять найбільших Big Tech гігантів (Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet та Apple) у період пандемії сумарно додали майже 1 млн нових співробітників по всьому світу.

Потім, починаючи з 2022 року вони сумарно оголосили про звільнення понад 100 000 працівників. Ця цифра без цьогорічних звільнень.

