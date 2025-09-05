У 2025 році менше українців виїжджають за кордон, ніж торік Сьогодні 09:32

У 2025 році менше українців виїжджають за кордон, ніж торік

У 2025 році чиста міграція за кордон зберігається, проте відбувається повільніше, ніж торік.

Про це сказано в Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Дані про кількість мігрантів

За підрахунками ООН, станом на 2 вересня 2025 року за межами України перебувало 5,7 млн громадян. Найбільше українців залишаються у Німеччині, Польщі та Чехії.

Графік: НБУ

Перетини кордону

За даними Державної прикордонної служби, у першому півріччі 2025 року загальна кількість перетинів кордону (в'їзд та виїзд) зросла на 4% у річному вимірі. Водночас країну залишили приблизно 250 тис. осіб, що значно менше, ніж у першому півріччі 2024 року, коли виїхало 400 тис. осіб.

Зростання кількості перетинів кордону, ймовірно, пов’язане з тимчасовими візитами українців для оформлення документів та інших подібних справ, сказано в огляді НБУ.

Нагадаємо, раніше Офіс міграційної політики писав , що Національний банк прогнозує, що за 2025−2026 рр. з України виїдуть майже 400 тисяч громадян. Очікується, що навіть після завершення війни може бути нова хвиля міграції. Це, своєю чергою, спровокує ситуацію, що на відбудову країни доведеться залучати іноземців. Українська економіка може втрачати до 7,8% ВВП щороку, якщо навіть частина мігрантів не повернеться.

Приблизно 100 тис. громадян у загальному повертаються до України кожні пів року. Проте повернення не завжди свідчить про остаточне рішення залишитися. Водночас нетто-міграція залишається негативною: лише за 11 місяців 2024 року за кордон виїхало майже 400 тисяч українців.

