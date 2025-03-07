У 2024 році виторг через касові апарати зріс на понад третину — Finance.ua

У 2024 році виторг через касові апарати зріс на понад третину Сьогодні 08:39

У 2024 році виторг через касові апарати зріс на понад третину

В Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла на 35% - з 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.

Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в своєму Telegram.

Разом з тим кількість виданих чеків порівняно з 2023 роком збільшилось на 24% - з 7 680 млн штук до 9 487 млн штук.

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Середньоденна кількість чеків також зросла на 4,95 млн шт або на 23%.

Щодо січня 2025 року, то, за даними Гетманцева, сума виторгів відносно грудня 2024 року зменшилась на 11,6%, або на 51,5 млрд грн. З 445,7 млрд грн до 394,2 млрд грн.

«Таке падіння обумовлено сезонністю росту продажів в грудні та спадом у січні», — пояснює він.

Разом з цим динаміка росту виторгів в порівнянні з січнем 2024 року залишається незмінною та дала приріст в сумі — на 35% більше.

Загальна кількість чеків за січень 2025 року в порівнянні з груднем 2024 року менша на 59,96 млн шт. або на 7,1%, тоді якщо порівнювати з січнем 2024 року є приріст 86,14 млн шт. (на 12,4%).

«Тому після об’єктивного сезонного спаду у січні 2025 року очікуємо приріст в наступних місяцях цього року всіх показників у застосуванні РРО/ПРРО платниками податків», — зазначив Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

З 1 січня 2022 року набув чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стало обов’язковим для ФОПів, які проводять розрахункові операції.

Бізнес, який отримує гроші від кінцевих покупців у формі готівки, жетонів, талонів або розрахунків з використанням банківських карток та інших платіжних систем, здійснює розрахункові операції, має використовувати касові апарати. Детальніше про зміни для ФОП у 2025 році читайте тут.

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