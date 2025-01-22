У 2024 році імпорт електроенергії був найбільшим за десятиліття, експорт — найменшим (інфографіка) Сьогодні 21:00 — Енергетика

У 2024 році імпорт електроенергії був найбільшим за десятиліття, експорт — найменшим (інфографіка)

Імпорт електроенергії в 2024 році став найбільшим з 2014 року, досягши показника майже в 4,5 млн МВт*год, а експорт знизився до історично мінімального рівня за цей час — майже до 350 тис. МВт*год.

Про це повідомив український аналітичний центр у сфері енергетики та клімату DiXi Group із посиланням на портал відкритих даних Energy Map.

«У 2024 році Україна імпортувала 4436,6 тис. МВт*год електроенергії, що стало найвищим показником за останні 11 років (фактичні дані до 2014 року у відкритому доступі відсутні).

Натомість експорт електроенергії досяг історичного мінімуму — 348,5 тис. МВт*год", — йдеться в огляді, наданому DiXi Group проєкту «Енергореформа».

На думку аналітиків центру, основною причиною аномальних показників стали російські удари по українській енергетичній інфраструктурі.

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Вони зазначають, що з 22 березня по 25 грудня 2024 року рф здійснила 13 масованих ракетно-дронових атак, випустивши 846 ракет різних типів та 866 БПЛА.

З них 230 ракет (27%) і 25 БПЛА (3%) не були збиті силами ППО або нейтралізовані радіолокаційними системами, ймовірно, влучивши у цілі.

Пікові значення імпорту зафіксовані в червні та липні, коли до обстрілів додалися аномальна спека та вихід у традиційні планові ремонти частини енергоблоків для їхньої підготовки до осінньо-зимового періоду.

«У червні імпорт досяг 858,4 тис. МВт*год — це на 6% більше ніж було закуплено за весь 2023 рік (806,4 тис. МВт*год), і є найбільшим місячним показником з 2014 року (за наявними даними)», — йдеться в огляді.

Експорт електроенергії у 2024 році склав 348,5 тис. МВт*год, що на 5% менше порівняно з 2023 роком, і на 90% менше ніж у довоєнному 2021 році.

Протягом року експорт здійснювався за всіма доступними напрямками.

Піковий обсяг експорту зафіксований до початку масованих обстрілів — у березні, впродовж якого Україна експортувала 154,1 тис. МВт*год (44% річного обсягу). Протягом 140 днів, з 12 травня по 29 вересня, експорт електроенергії з України був повністю зупинений.

Загалом експорт здійснювався протягом 151 дня (41% року), тоді як впродовж 215 днів (59%) був нульовий. Натомість імпорт практично не припинявся — повна його відсутність була зафіксована лише у два дні року.

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