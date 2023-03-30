У 2022 році відбувся рекордний сплеск крадіжок авто — Finance.ua

У 2022 році відбувся рекордний сплеск крадіжок авто Сьогодні 19:02 — Особисті фінанси

У 2022 році відбувся рекордний сплеск крадіжок авто

Кількість автовикрадень в Україні у 2022 році зросла майже вдвічі. За рік було відкрито 4 194 кримінальні провадження щодо незаконного заволодіння транспортним засобом за ст. 289 ККУ. Це найбільший сплеск, починаючи від 2017 року. До суду доходила лише кожна 5-а справа. Натомість на початку 2023 кількість крадіжок авто навіть менша, аніж до великого вторгнення.

Про це повідомляє Опендатабот , платформа для роботи з відкритими даними, посилаючись на дані ГПУ.

Починаючи від 2017 року кількість відкритих проваджень за ст.289 ККУ про викрадення авто щорічно зменшувалася — в середньому на 25%. За останні 10 років найменшу кількість проваджень було зареєстровано у 2021 році — 2 894, в середньому, це 240 справ на місяць.

У 2022 році середньомісячний показник сягнув 350 проваджень.Такий стрімкий ріст середніх показників відносно 2021 року та статистики загалом пов’язаний із сплеском автовикрадень навесні 2022 року.

Так, у березні-травні 2022 зареєстровано 1956 справ про крадіжку авто. Це майже половина усіх проваджень, зареєстрованих за рік. Навесні, в середньому, реєструвалося 650 проваджень на місяць.

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Влітку середні показники автовикрадень дещо впали — до 350 проваджень на місяць. Восени скорочення продовжилося — до 240 проваджень на місяць, до рівня 2021 року. Вже у грудні було зареєстровано найменшу кількість крадіжок авто за рік — 100.

У 2023 році кількість проваджень про крадіжки авто є навіть нижчою за показники до великого вторгнення. За перші два місяці 2023 року вже зареєстровано 310 нових проваджень. Це на 20% менше, ніж за січень-лютий 2022 року.

Якщо у 2021 році до суду доходила кожна друга справа, то у 2022 році на судовий розгляд потрапляло лише кожне п’яте провадження про викрадення авто.

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