У 2022 році в Україну переказали $13 млрд (інфографіка) — Finance.ua

У 2022 році в Україну переказали $13 млрд (інфографіка) Сьогодні 20:01 — Фінтех і Картки

У 2022 році в Україну переказали $13 млрд (інфографіка)

Загалом у 2022 році, за попередніми даними, в Україну з усього світу було перераховано 13 млрд дол. США в еквіваленті, включаючи перекази через офіційні канали — банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, та неофіційні — шляхом передавання грошей із рук в руки.

Про це свідчать дані Національного банку України.

У 2022 році системи переказу коштів активно використовувалися як для переказів у межах України, так і для отримання переказів з-за кордону. Діяльність на території України у 2022 році здійснювали 37 систем переказу коштів, з яких 28 — створені резидентами та 9 — нерезидентами (чотири системи зі США, дві — з Великобританії, по одній — з Грузії та Канади)", — сказано в повідомленні.

Інфографіка: НБУ

Обсяг внутрішньодержавних переказів

Обсяг внутрішньодержавних переказів, здійснених через системи переказу коштів, становив 292,6 млрд грн (8 500,4 млн дол. США в еквіваленті) за травень — грудень 2022 року (на початку повномасштабного вторгнення, у лютому — квітні 2022 року, подання статистичної звітності щодо діяльності систем переказу коштів було призупинено). Це на 51,1 млрд грн, або на 21%, більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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Лідером за сумою переказів у межах України була система переказу коштів «NovaPay» (45,0% усіх внутрішньодержавних переказів). Середня сума одного переказу в межах України становила 656 грн.

Перекази в Україну

В Україну за травень — грудень 2022 року з використанням систем переказу коштів було переказано близько 2,15 млрд дол. США в еквіваленті. Це приблизно стільки ж, як і за аналогічний період 2021 року.

Через системи переказу коштів найбільші обсяги коштів в Україну надходили з Італії (23%), Ізраїлю (18%), США (16%), Німеччини (7%) та Польщі (4%). Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну становила 206 дол. США.

Лідерами за сумою переказів в Україну були такі системи переказу коштів:

Western Union (платіжна організація — резидент США) — 50% усіх переказів;

PrivatMoney (платіжна організація — АТ КБ «ПриватБанк») — 20% усіх переказів;

MoneyGram (платіжна організація — резидент США) — 17% усіх переказів.

«Цінним також є те, що більшість систем переказу коштів ще на початку повномасштабної війни повністю або частково скасувала плату за перекази в Україну», — зазначають у Нацбанку.

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Традиційно через системи переказу коштів у попередні роки надходило приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну.

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