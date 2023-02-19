Як правильно надсилати переказ із картки на картку — Finance.ua

Як правильно надсилати переказ із картки на картку Сьогодні 17:16 — Фінтех і Картки

Періодично трапляються вкрай неприємні випадки, коли гроші йдуть «в нікуди», а не тій людині, якій вони призначалися.

Чому це відбувається і що в такому разі можна зробити?

Finance.ua поспілкувався з технічною підтримкою кількох українських банків, і ось що нам вдалося дізнатися.

Найкраще, якщо ви просто скопіюєте номер картки з повідомлення, яке вам надіслали. При цьому ви бачите, хто його надіслав, і ймовірність помилки виключається.

Якщо сам одержувач неправильно вказав номер картки, ви завжди можете апелювати до того, що відправили переказ за заданими реквізитами.

Найгірше, якщо ви вводите номер самостійно. Якщо ви вводите його на екрані платіжного терміналу, є шанс, що з’явиться хоча б ім’я та перша буква прізвища одержувача. Тоді у разі помилки ви одразу побачите це.

Якщо номер вводиться вручну в мобільному додатку, залишається лише сподіватися на свою уважність.

Перед тим як натиснути кнопку «Надіслати», варто ще раз уважно все перевірити.

До речі, надіслати гроші можна і за номером телефону. Таку функцію, наприклад, мають ПриватБанк і monobank. І якщо у monobank ця можливість увымкнена за замовчанням, то в ПриватБанку її потрібно запустити самостійно: Приват24 — Налаштування — Платіжні налаштування — Переказ за номером.

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