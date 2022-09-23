У 2022 році на лікарняні та декретні допомоги витратили майже 10 мільярдів гривень — Finance.ua

У 2022 році на лікарняні та декретні допомоги витратили майже 10 мільярдів гривень Вчора 08:32 — Казна та Політика

У 2022 році на лікарняні та декретні допомоги витратили майже 10 мільярдів гривень

Упродовж січня—серпня 2022 року за виплатами відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування звернулись понад 1,75 мільйона українців. Для них було нараховано матеріальне забезпечення (зокрема, лікарняні і декретні допомоги) на суму майже 10 мільярдів гривень.

Про це повідомили у Фонді соціального страхування України.

Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності залежить від тривалості страхового стажу працівника та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж — понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).

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Нагадаємо, попри воєнний стан розмір допомог від Фонду соціального страхування України продовжує зростати. Так, виплати від ФССУ за кожен день перебування на лікарняному зросли на 15,9% та сьогодні складають у середньому 428,37 гривні/день.

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