У 2022 році на лікарняні та декретні допомоги витратили майже 10 мільярдів гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У 2022 році на лікарняні та декретні допомоги витратили майже 10 мільярдів гривень

Казна та Політика
55
У 2022 році на лікарняні та декретні допомоги витратили майже 10 мільярдів гривень
У 2022 році на лікарняні та декретні допомоги витратили майже 10 мільярдів гривень
Упродовж січня—серпня 2022 року за виплатами відповідно до загальнообов’язкового державного соціального страхування звернулись понад 1,75 мільйона українців. Для них було нараховано матеріальне забезпечення (зокрема, лікарняні і декретні допомоги) на суму майже 10 мільярдів гривень.
Про це повідомили у Фонді соціального страхування України.
Розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності залежить від тривалості страхового стажу працівника та складає 50% середньої заробітної плати (якщо стаж не перевищує 3 років), 60% (при стажі від 3 до 5 років), 70% (від 5 до 8 років) і 100% (якщо стаж — понад 8 років, або за наявності пільг відповідно до законодавства).
Читайте також
Нагадаємо, попри воєнний стан розмір допомог від Фонду соціального страхування України продовжує зростати. Так, виплати від ФССУ за кожен день перебування на лікарняному зросли на 15,9% та сьогодні складають у середньому 428,37 гривні/день.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.