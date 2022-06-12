Тисячі українських біженців знайшли роботу у Польщі: скільки заробляють — Finance.ua
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Тисячі українських біженців знайшли роботу у Польщі: скільки заробляють

Вчора 09:45Особисті фінанси
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185 тисяч українських біженців уже почали працювати у Польщі з початку повномасштабної війни в Україні.
Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.
Європейська комісія оголосила, що близько 185 000 українських біженців вже знайшли роботу в Польщі за спрощеними процедурами, які стали можливими завдяки спеціальним нормам, встановленим у країні.
Українським біженцям надають право на працевлаштування, навіть якщо вони не мають дозволу на роботу або номеру PESEL, повідомляє видання.
«Біженці з України можуть почати працювати, якщо їхній роботодавець проінформує місцеву службу зайнятості про прийом на роботу протягом 14 днів», — йдеться у заяві.
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За даними Єврокомісії, половина біженців знайшли роботу у чотирьох із 16 польських воєводств: Мазовецькому, Нижньосілезькому, Великопольському та Лодзинському. Жінки також становлять більшість нових співробітників — близько 135 000 людей.
У європейському відомстві зазначили, що у майбутньому нові ухвали дозволять краще контролювати те, щоб українцям «гарантували адекватні стандарти роботи».

Які зарплати у Польщі пропонують українцям

Дефіцит кадрів спостерігається у багатьох сферах країни. Наприклад, багато пропозицій щодо вакансій — у фермерських та садових господарствах країни, куди запрошують працювати українців.
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Так, у передмісті Вроцлава запрошують сімейну пару сезонних працівників для саду, де обіцяють платити 16 злотих за годину (працювати потрібно 10 годин на день, 5-6 днів на тиждень). Мінімально за місяць можна заробити 3200 злотих (22400 гривень). За житло вираховують 200 злотих на місяць.
Вдвічі більше можна заробити на фермі дояркою — від 4500 до 5000 злотих (до 35 тисяч гривень). Житло обіцяють безкоштовне.
Масажистам у готелях пропонують вакансії із зарплатою близько 5000 злотих, у реабітитаційних центрах — з медичною освітою — приблизно 6000 злотих (42 тисячі гривень) при повній зайнятості.
Зарплати кухарів та помічників кухарів у ресторанній сфері Польщі — до 12 тисяч злотих на місяць (84 тисячі гривень або 1770 євро). Більше заробляють ті, хто розмовляє польською мовою на доброму рівні.
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За матеріалами: РБК-Україна
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