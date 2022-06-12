Тисячі українських біженців знайшли роботу у Польщі: скільки заробляють — Finance.ua

За даними Єврокомісії, половина біженців знайшли роботу у чотирьох із 16 польських воєводств: Мазовецькому, Нижньосілезькому, Великопольському та Лодзинському. Жінки також становлять більшість нових співробітників — близько 135 000 людей.
У європейському відомстві зазначили, що у майбутньому нові ухвали дозволять краще контролювати те, щоб українцям «гарантували адекватні стандарти роботи».
Які зарплати у Польщі пропонують українцям
Дефіцит кадрів спостерігається у багатьох сферах країни. Наприклад, багато пропозицій щодо вакансій — у фермерських та садових господарствах країни, куди запрошують працювати українців.
Так, у передмісті Вроцлава запрошують сімейну пару сезонних працівників для саду, де обіцяють платити 16 злотих за годину (працювати потрібно 10 годин на день, 5-6 днів на тиждень). Мінімально за місяць можна заробити 3200 злотих (22400 гривень). За житло вираховують 200 злотих на місяць.
Вдвічі більше можна заробити на фермі дояркою — від 4500 до 5000 злотих (до 35 тисяч гривень). Житло обіцяють безкоштовне.
Масажистам у готелях пропонують вакансії із зарплатою близько 5000 злотих, у реабітитаційних центрах — з медичною освітою — приблизно 6000 злотих (42 тисячі гривень) при повній зайнятості.
Зарплати кухарів та помічників кухарів у ресторанній сфері Польщі — до 12 тисяч злотих на місяць (84 тисячі гривень або 1770 євро). Більше заробляють ті, хто розмовляє польською мовою на доброму рівні.