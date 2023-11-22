Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити житло цієї зими: деталі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити житло цієї зими: деталі

Світ
216
Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити житло цієї зими: деталі
Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити житло цієї зими: деталі
Тисячі сімей українських біженців у Британії ризикують залишитися без даху над головою цієї зими. Ймовірність опинитися на вулиці у них в чотири рази вища, ніж у інших сімей у країні.
Про це свідчить дослідження британського Червоного Хреста, повідомляє The Guardian.
У звіті благодійної організації та університету Геріот-Ватт закликають владу передбачити додаткове фінансування для українських сімей, щоб запобігти різкому зростанню бездомності. Прогнозується, що до кінця березня 2024 року 6220 сімей українських біженців звернуться за допомогою для бездомних, що на 13% більше, ніж у 2022−2023 роках.
Читайте також
Дослідники виявили, що українські сім'ї мають у чотири рази більший ризик залишитися бездомними, ніж інші сім'ї у Британії. Серед причин — припинення спонсорства, мовний бар'єр та труднощі з розумінням ринку оренди житла.
На сьогоднішній день до країни прибули понад 192 000 українців за двома основними державними схемами. Homes for Ukraine передбачає прийом у британських сім'ях, а Ukraine Family Scheme дозволяє українцям приєднатися до членів сім'ї, які живуть у Британії.
«Цієї зими ми очікуємо, що тисячі людей із України стануть бездомними у Великій Британії», — зазначила керівник відділу політики та адвокації Британського Червоного Хреста Олівія Філд.
Читайте також
Команди британського Червоного Хреста все частіше відзначають, що українцям важко отримати допомогу, необхідну для пошуку довгострокового житла. Вони часто не в змозі покрити авансові витрати на оренду і можуть бути виключені зі схем місцевої влади, які допомагають запобігти бездомності.
Організація закликає продовжити «виплати подяки» господарям до третього року дії програми Homes for Ukraine. Вони здійснювалися упродовж перших двох років дії схеми, але на третій рік жодних платежів не заплановано. Також — підтримати місцеву владу у забезпеченні гарантії орендної плати, щоб допомогти українцям отримати доступ до оренди приватного житла. Ще у рекомендаціях — підвищити субсидію на житло до ринкових ставок.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.