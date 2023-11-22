Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити житло цієї зими: деталі — Finance.ua

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити житло цієї зими: деталі Вчора 19:01 — Світ

Тисячі українських біженців у Британії можуть втратити житло цієї зими: деталі

Тисячі сімей українських біженців у Британії ризикують залишитися без даху над головою цієї зими. Ймовірність опинитися на вулиці у них в чотири рази вища, ніж у інших сімей у країні.

Про це свідчить дослідження британського Червоного Хреста, повідомляє The Guardian

У звіті благодійної організації та університету Геріот-Ватт закликають владу передбачити додаткове фінансування для українських сімей, щоб запобігти різкому зростанню бездомності. Прогнозується, що до кінця березня 2024 року 6220 сімей українських біженців звернуться за допомогою для бездомних, що на 13% більше, ніж у 2022−2023 роках.

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Дослідники виявили, що українські сім'ї мають у чотири рази більший ризик залишитися бездомними, ніж інші сім'ї у Британії. Серед причин — припинення спонсорства, мовний бар'єр та труднощі з розумінням ринку оренди житла.

На сьогоднішній день до країни прибули понад 192 000 українців за двома основними державними схемами. Homes for Ukraine передбачає прийом у британських сім'ях, а Ukraine Family Scheme дозволяє українцям приєднатися до членів сім'ї, які живуть у Британії.

«Цієї зими ми очікуємо, що тисячі людей із України стануть бездомними у Великій Британії», — зазначила керівник відділу політики та адвокації Британського Червоного Хреста Олівія Філд.

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Команди британського Червоного Хреста все частіше відзначають, що українцям важко отримати допомогу, необхідну для пошуку довгострокового житла. Вони часто не в змозі покрити авансові витрати на оренду і можуть бути виключені зі схем місцевої влади, які допомагають запобігти бездомності.

Організація закликає продовжити «виплати подяки» господарям до третього року дії програми Homes for Ukraine. Вони здійснювалися упродовж перших двох років дії схеми, але на третій рік жодних платежів не заплановано. Також — підтримати місцеву владу у забезпеченні гарантії орендної плати, щоб допомогти українцям отримати доступ до оренди приватного житла. Ще у рекомендаціях — підвищити субсидію на житло до ринкових ставок.

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