Велика Британія і партнери виділяють £127 мільйонів на допомогу Україні взимку — Finance.ua
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Велика Британія і партнери виділяють £127 мільйонів на допомогу Україні взимку

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Велика Британія і партнери виділяють £127 мільйонів на допомогу Україні взимку
Велика Британія і партнери виділяють £127 мільйонів на допомогу Україні взимку
Велика Британія та партнери запроваджують План надзвичайної допомоги Україні в зимовий період на £127 мільйонів (приблизно $153 мільйони).
Про це повідомив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ніколас Окотт на Форумі з безпекового співробітництва.

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За словами радника, Сполучене Королівство продовжить підтримувати Україну дипломатично, військово і фінансово.
Також він нагадав, що минулого тижня Британія оголосила про військову допомогу Україні на $122 мільйони. Пакет допоможе українським бійцям розміновувати поля, ремонтувати транспортні засоби та зміцнювати оборонні укріплення для захисту критичної інфраструктури.

Довідка Finance.ua:

  • 16 вересня Міністерство оборони Британії повідомило, що росія готується до обстрілів енергоінфраструктури України — окупанти завдаватимуть ударів, як і минулого року. Українська розвідка 20 вересня повідомила, що удари по енергетиці можуть початися вже в жовтні;
  • підстанції «Укренерго» вже захистили від ракетних атак укріпленнями. Також Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, вони поки що зберігатимуться в Польщі та Румунії;
  • у серпні премʼєр Денис Шмигаль казав, що в Україні вже відремонтували пʼять блоків атомних електростанцій. На той час залишалося завершити ремонт чотирьох.
За матеріалами:
theБабель
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