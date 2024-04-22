Тисячі доларів: у ДПСУ назвали «розцінки» за незаконний перетин кордону — Finance.ua
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Тисячі доларів: у ДПСУ назвали «розцінки» за незаконний перетин кордону

Кримінал
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Так званий тариф за незаконний перетин кордону, який чоловіки платять організаторам, зараз становить від 3 до 10 тисяч доларів. Також порушники часто залучають підлітків, щоб вони безкарно виступали у ролі провідників.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону 22 квітня.
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«Коли затримуються порушники, запитуємо і скільки грошей вони платили організаторам такої незаконної подорожі. Ми бачимо, що зазвичай розцінки, які люди платять цим злочинним групам, злочинним елементам, коливаються від 3 до 10 тис. доларів», — сказав Демченко.
Демченко розповів, що нещодавній випадок, коли чоловіки збиралися переплисти Тису, а маршрут їм прокладали двоє підлітків, яким пообіцяли від 2 до 9 тисяч доларів, не поодинокий.
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За його словами, організатори таких незаконних схем залучають підлітків, щоб вони виступали у ролі провідників та доводили порушників до кордону. Адже підліткам не передбачено кримінальної відповідальності за незаконне переправлення осіб через кордон.
«Але треба розуміти, коли затримуємо і порушників, і підлітків, то порушників ми притягуємо до адміністративної відповідальності, а підлітків передаємо батькам, а також повідомляємо правоохоронні органи про кримінальні дії щодо незаконного переправлення осіб, щоб встановити надалі організаторів», — додав Демченко.
За матеріалами:
Слово і Діло
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