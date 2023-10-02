Тиск на росію буде тільки збільшуватись — Галущенко про ухвалення резолюції МАГАТЕ Сьогодні 11:34 — Енергетика

Тиск на росію буде тільки збільшуватись — Галущенко про ухвалення резолюції МАГАТЕ

«Тиск на росію буде тільки збільшуватись», повідомив Герман Галущенко щодо ухвалення резолюції МАГАТЕ щодо негайного повернення ЗАЕС під контроль України.

Обрання України до Ради керуючих МАГАТЕ та ухвалення резолюції щодо ситуації на ЗАЕС є потужним міжнародним інструментом.

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Про це зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Ми не очікуємо, що після прийняття резолюції росіяни негайно зберуться та підуть зі станції, бо рішення міжнародних інституцій не обмежують ворога в діях. Але це потужний міжнародний інструмент. Прийняття резолюції МАГАТЕ означає, що тиск на росію буде тільки збільшуватись. І рано чи пізно вони буть змушені виконати цю резолюцію», — сказав міністр.

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Він додав, що рішення генконференції МАГАТЕ продемонструвало консолідацію світу навколо України, і це дає надії, що процес деокупації ЗАЕС буде прискорюватись.

«Україна тепер матиме право прямого голосу в МАГАТЕ та буде використовувати його для того, щоб наблизити деокупацію ЗАЕС. Та підтримка, яку ми отримали, — це свідчення того, що увесь світ згоден з Україною в тому, що це має відбутися якнайшвидше», — сказав міністр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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