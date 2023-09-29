Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ — Finance.ua

Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ Сьогодні 11:14

28 вересня 2023 року на сесії Генеральної конференції МАГАТЕ Україна була обрана членом Ради керуючих Агентства.

До складу Ради входять 35 країн, зокрема Канада, США, Франція, Німеччина. Цьогоріч до них приєдналася й Україна.

Раніше Україна вже обиралася до складу Ради керуючих МАГАТЕ. Востаннє - понад 10 років тому, а саме протягом 2009 — 2011 років.

Після цього заявку кандидата до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Україна подала у 2018 році, однак не була обрана — бракувало голосів. Цього разу рішення щодо членства України у керівному органі агентства було ухвалене 79 голосами.

«Ми вдячні усім країнам, які підтримали рішення про членство України в Раді керуючих МАГАТЕ. Війна росії проти України та окупація ворогом нашої найбільшої атомної станції поставила під сумнів як можливість забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, так і розвиток атомної галузі загалом. Адже будь-який інцидент на АЕС нівелюватиме усі цивілізаційні напрацювання щодо мирного атома. Міжнародна спільнота має повернутися до дотримання 7 стовпів забезпечення ядерної безпеки. Сподіваюся, спільними зусиллями ми зможемо цього досягнути — змусити росіян припинити ядерний шантаж усього світу», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Очільник Міненерго додав, що успішного результату України щодо входження до складу Ради керуючих МАГАТЕ вдалося досягти, зокрема, завдяки спільним зусиллям Міністерства закордонних справ та Міністерства енергетики.

Герман Галущенко висловив вдячність очільнику МЗС Дмитру Кулебі та всім дипломатам, залученим до відповідної роботи, за потужний результат, який посилить Україну в МАГАТЕ.

Відзначимо, що Рада керуючих МАГАТЕ є одним із двох керівних органів агентства поряд із щорічною Генеральною конференцією МАГАТЕ. Рада розглядає заяви про прийом у члени агентства, затверджує угоди про гарантії, публікує норми безпеки МАГАТЕ. Також Рада керуючих призначає генерального директора агентства, якого затверджує Генеральна конференція.

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