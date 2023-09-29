МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України — Finance.ua

МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України Сьогодні 12:20 — Енергетика

Під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ 69 країн підтримали резолюцію щодо ядерної безпеки в Україні.

Резолюцію запропоновано Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою.

Серед іншого, вона закликає російську федерацію до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до існуючої ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ), забезпечення безпечного та захищеного функціонування станції, для того щоб Агентство здійснювало ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки відповідно до Угоди України про всеосяжні гарантії та Додаткового протоколу.

«Ми вдячні нашим партнерам, кожній країні за голос на підтримку дотримання гарантій забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Прийняття України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України — доказ того, що цивілізований світ — з нами», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Очільник Міненерго також подякував генеральному директору МАГАТЕ пану Рафаелю Гроссі за зусилля, які докладаються Агентством для врегулювання ситуації довкола окупованої ЗАЕС.

Повний текст Резолюції

Проєкт резолюції, запропонований Канадою, Коста-Рікою та Фінляндією.

(a) Нагадуючи про попередні обговорення Ради керуючих і Генеральної конференції за пунктом порядку денного «Ядерна та фізична безпека і гарантії в Україні», включаючи резолюції GOV/2022/17, GOV/2022/58 і GOV/2022/71 під назвою «наслідки для безпеки, фізичної безпеки та гарантій щодо ситуації в Україні», ухвалені Радою керуючих 3 березня 2022 року, 15 вересня 2022 року та 17 листопада 2022 року відповідно;

(b) Висловлюючи серйозну стурбованість тим, що російська федерація не прислухалася до попередніх закликів Ради керуючих негайно припинити всі дії проти та на ядерних об'єктах в Україні та вивести свій військовий та інший персонал із Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС);

© Підкреслюючи важливість ядерної та фізичної безпеки під час мирного використання ядерних установок і матеріалів за будь-яких обставин, зокрема під час збройного конфлікту, а також «семи незмінних основ ядерної та фізичної безпеки» Генерального директора МАГАТЕ, які випливають із стандартів та керівництв з ядерної та фізичної безпеки МАГАТЕ;

(d) Беручи до уваги заяви Генерального директора щодо ситуації в Україні з 24 лютого 2022 року та його останню доповідь про ядерну та фізичну безпеку та гарантії в Україні, що міститься в GOV/2023/44, включно з його підтвердженням того, що Агентство дотримується резолюції A/ RES/ES-11/4, ухваленої Генеральною Асамблеєю ООН 12 жовтня 2022 року, і з серйозним занепокоєнням відзначає, що ситуація на ЗАЕС залишається «складною» і що «сім незмінних стовпів ядерної безпеки» Генерального директора «були скомпрометовані повністю або частково»;

(e) Відзначаючи важливість оголошення Генеральним директором 30 травня 2023 року на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй п’яти конкретних принципів захисту ЗАЕС і наголошуючи, що імплементація цих принципів має здійснюватися з повною повагою до суверенітету та територіальної цілісності України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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