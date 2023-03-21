Тимчасовий захист у Польщі: чому українці помилково втрачають статус UKR — Finance.ua

Тимчасовий захист у Польщі: чому українці помилково втрачають статус UKR Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

Тимчасовий захист у Польщі: чому українці помилково втрачають статус UKR

Українські біженці, які проживають у Польщі, останнім часом помилково втрачають статус UKR, незважаючи на те, що дотримуються всіх правил, встановлених польською владою. Розповідаємо, в чому причина, та чи планують поляки виправляти ситуацію.

До Офісу омбудсмена Польщі часто надходять скарги від громадян України з приводу безпідставної втрати статусу UKR. Як розповідають біженці, після перетину кордону вони повернулися до Польщі протягом встановлених 30 днів, але все одно втрачали право на виплати.

Також були випадки, що статус UKR українцям анулювали, незважаючи на те, що людина постійно перебувала в Польщі.

Чому українці безпідставно втрачають статус UKR

Одна з найпоширеніших проблем полягає в тому, що прикордонна служба реєструє дату виїзду громадян України з Польщі, а дату повернення — ні.

Статус UKR може бути відновлений, якщо людина підтвердить, що її перебування за кордоном тривало менше 30 днів. Однак співробітники прикордонної служби часто не ставлять печатки в паспортах громадян України, які мають електронний документ diia.pl . Тож важко довести, що вони не покидали Польщу більш ніж на 30 днів.

Ще однією проблемою є перепризначення статусу UKR, коли він має бути відновлений. У результаті іноземець знову отримує статус, але вже в день подачі заяви і через це стикається з проблемою отримання пільг за той період, під час якого він не мав статусу, бо він був анульований помилково.

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У Польщі також звертають увагу на те, що прикордонники затримують внесення до бази даних інформацію про перетин кордону громадянами України. Є випадки, коли дата виїзду вноситься до бази через кілька місяців, тож людина може вже давно повернутися до Польщі, вклавшись у 30 днів, продовжувати отримувати тут соцдопомогу і раптом дізнається про втрату статусу UKR, а ZUS починає вимагати повернути кошти назад.

Ми радимо українським біженцям під час перетину польського кордону наполягати на тому, щоб прикордонники фіксували дату вашого виїзду і в’їзду в країну.

Чи планує Польща вирішувати цю проблему

В Офісі польського омбудсмена наголошують, що позбавлення статусу UKR внаслідок помилкового визнання того, що громадянин України залишив Польщу на термін понад 30 днів, впливає на втрату права на отримання медичної грошової, безготівкової та соціальної допомоги — а це, своєю чергою, має дуже серйозні наслідки для біженців з України.

На тлі накопичених проблем зі статусом UKR офіційне звернення було направлено до уповноваженого урядом Польщі з питань біженців з України Павла Шефернакера з проханням втрутитися в ситуацію та навести лад. Його просять внести необхідні зміни до нормативних актів з метою стандартизації практики відновлення статусу UKR.

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