Twitter запустив шифрування повідомлень для платних підписників — Finance.ua

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Twitter запустив шифрування повідомлень для платних підписників

Технології&Авто
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Twitter запустив шифрування повідомлень для платних підписників
Twitter запустив шифрування повідомлень для платних підписників
Соціальна мережа Twitter надала власникам підписки Blue ранній доступ до своєї служби обміну зашифрованими повідомленнями.
Про це йдеться на сайті платформи.
Остання версія Twitter генерує пару спеціальних ключів: один із них автоматично реєструється під час входу користувача в соцмережу на новому пристрої або браузері, а інший ніколи не залишає гаджет і тому ніколи не повідомляється адміністрації платформи. Також існує ключ для кожної розмови, який використовується для шифрування вмісту повідомлень.
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Новий спосіб спілкування відображатиметься окремими бесідами поряд із наявними особистими повідомленнями у папці «Вхідні».
Скористатися зашифрованими повідомленнями можна за дотримання таких умов:
  • відправник і одержувач використовують найновішу версію Twitter (iOS, Android чи Web);
  • відправник і одержувач є верифікованими користувачами (мають платну галочку) або афілійованими особами перевіреної організації;
  • одержувач стежить за відправником, або раніше надсилав повідомлення відправнику, або прийняв запит на особисте повідомлення від відправника раніше.
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«Як сказав Ілон Маск, коли справа доходить до особистих повідомлень, стандартом має бути те, що якщо хтось приставить нам пістолет до голови, ми все одно не зможемо отримати доступ до ваших повідомлень. Ми ще не зовсім там, але ми над цим працюємо», — зазначили в Twitter.

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За матеріалами:
Діло
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