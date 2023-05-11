У Twitter додадуть функцію дзвінків і відеочат — Finance.ua

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У Twitter додадуть функцію дзвінків і відеочат

Технології&Авто
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У Twitter додадуть функцію дзвінків і відеочат
У Twitter додадуть функцію дзвінків і відеочат
Виконавчий директор Twitter Inc. Ілон Маск анонсував нові функції, які незабаром з’являться в соціальній мережі.
Про це повідомляє Reuters.
Про необхідність змін у Twitter Ілон Маск розповідав ще минулого року. Тоді очільник компанії оголосив про план «Twitter 2.0 The Everything App», який матиме такі функції, як зашифровані прямі повідомлення, довгі твіти та можливість проводити платежі.
«Незабаром з’явиться голосовий і відеочат з будь-ким на цій платформі, щоб ви могли спілкуватися з людьми в будь-якій точці світу, не повідомляючи їм свій номер телефону», — написав Маск.
Функція дзвінків у Twitter приведе платформу мікроблогів у відповідність із додатками соціальних мереж Meta (META.O), Facebook та Instagram, які мають подібні функції.
Ілон Маск зазначив, що версія зашифрованих прямих повідомлень буде доступна в Twitter, починаючи з середи, але не сказав, чи будуть дзвінки зашифровані.

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