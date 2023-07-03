Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам — Finance.ua

Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам Сьогодні 21:32

Twitter закрив доступ до контенту неавторизованим користувачам

Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис у соціальній платформі для перегляду твітів, Маск назвав це «тимчасовим надзвичайним заходом».

Про це пише Reuters.

Користувачам, які намагатимуться переглянути контент на платформі Twitter, буде запропоновано створити обліковий запис або увійти в існуючий, щоб побачити твіт.

Власник Twitter Ілон Маск зазначив, що сотні організацій вилучали дані Twitter, що впливало на роботу користувачів.

Раніше Маск вже висловлював незадоволення тим, що фірми зі штучного інтелекту, такі як OpenAI, власник ChatGPT, використовують дані Twitter для навчання своїх великих мовних моделей.

«Ми обов’язково подамо в суд на тих, хто вкрав наші дані, і з нетерпінням чекаємо зустрічі з ними в суді, яка відбудеться (оптимістично) через 2−3 роки», — сказав Маск.

Раніше у листі на ім'я генерального директора Microsoft Сатьї Наделли адвокат Маска Алекс Спіро попросив технологічного гіганта провести аудит використання контенту Twitter, стверджуючи, що розробник Windows порушив угоду про використання даних соціальної мережі.

Економічна Правда За матеріалами:

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