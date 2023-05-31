Twitter оцінюють у $15 млрд: втричі менше того, що витратив Маск — Finance.ua
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Twitter оцінюють у $15 млрд: втричі менше того, що витратив Маск

Фондовий ринок
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Twitter оцінюють у $15 млрд: втричі менше того, що витратив Маск
Twitter оцінюють у $15 млрд: втричі менше того, що витратив Маск
Для Ілона Маска купівля Twitter поки не сильно окупилась, якщо розглядати її з фінансової точки зору. Згідно аналітики Fidelity, на яку посилаються західні ЗМІ, оцінка соцмережі просіла на 2/3.
  • Нагадаємо, Маск купив Twitter з оцінкою $44 млрд.
  • В листопаді 2022 року команда Fidelity вже робила переоцінку бізнесу і вказувала, що Twitter коштує не більше 44% попередньо заплаченого, тобто близько $20 млрд.
  • В кінці травня оцінку знову оновили — лише 33% або $15 млрд.
  • Як пише Bloomberg, не до кінця зрозуміло, на які дані опираються в Fidelity, оголошуючи такі цифри, організація не розкриває свою методологію.
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При цьому падіння оцінки не видається чимось неймовірним: сам Маск ще до угоди говорив, що Twitter коштує дешевше $44 млрд, але переглянути вартість угоди в сторону зниження йому так і не вдалось.
Різке падіння оцінки компанії повʼязують лише з однією причиною — самим Маском. Його дії з моменту купівлі соцмережі відлякали рекламодавців та зробили саму соцмережу токсичнішою.
За матеріалами:
Ain.Ua
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