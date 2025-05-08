Творець вакцини від коронавірусу вклав мільярди євро в розробку препаратів проти раку — Finance.ua

Творець вакцини від коронавірусу вклав мільярди євро в розробку препаратів проти раку Сьогодні 05:00 — Фондовий ринок

Творець вакцини від коронавірусу вклав мільярди євро в розробку препаратів проти раку

Biontech фінансує розробку медичних препаратів проти раку. Таким чином менеджмент біотехнологічної компанії, яка базується в місті Майнц (ФРН), сподівається вивести її з кризи, повідомляє телеканал NTV.

Творець вакцини від коронавірусу в 2020—2021 рр. зробив приголомшливий науковий та комерційний прорив. Продажі по всьому світу препарату, виготовленого за новою мРНК-технологією спільно з американкою компанією Pfizer, приносили фірмі мільярдні прибутки.

Пандемія вже в минулому, попит на вакцини мінімальний, і бізнес вчених-імунологів Угура Шахіна та Озлем Тюречі пішов у глибокий мінус.

У першому кварталі 2025 року у Biontech утворилася фінансова діра майже в 416 млн євро. Чистий збиток за рік збільшився на 100 млн євро в порівнянні зі збитком у той же період минулого року. Продажі за рік впали на 2,5% - до 183 млн євро.

Але вчені не здаються. Незважаючи на фінансові труднощі, було ухвалено рішення вкластися в наукові дослідження в галузі медицини. У 2024 році було інвестовано 2,4 млрд євро, в поточному році загальна сума може досягти 2,8 млрд євро. Сподівання пов’язані з новими препаратами і мРНК-иммунотерапією раку.

Компанія йде до своєї стратегічної мети: до 2030 року перетворити BioNTech на провідну біотехнологічну компанію з численними продуктами для лікування онкологічних хвороб. Про це сказав перед своїм звільненням Йенс Хольштейн після 4-річної роботи на посаді фінансового директора.

У липні цю посаду обійме Рамон Запата, який раніше працював фінансовим директором у глобальному підрозділі біомедичних досліджень швейцарської фармацевтичної групи та має за плечима 25 років досвіду роботи у сфері продажу фармацевтичної продукції та товарів широкого вжитку.

З відходом головного фінансиста від справ звільнення в компанії не припиняться. На найближчі півтора року намічено скорочення понад тисячу співробітників у всьому світі.

Замість них наберуть приблизно стільки ж нових. Вони працюватимуть на виробництві онкологічних мРНК-препаратів у Майнці. Нові робочі місця створять завдяки придбанню китайської біотехнологічної компанії Biotheus.

Довідка Finance.ua:

2021 року у світі з’явилися 9 нових мільярдерів завдяки COVID-вакцинам. Угур Шахін, генеральний директор та співзасновник BioNTech, за час пандемії заробив близько 4 млрд доларів;

новітні біотехнології, інноваційні медичні пристрої, фармацевтичні продукти, нові методи лікування, генна терапія. Такі медичні дослідження вказано серед основних трендів інвестування в 2025 році.

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