Пандемія коронавірусу сталася через витік з лабораторії в китайському Ухані, — Конгрес США — Finance.ua
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Пандемія коронавірусу сталася через витік з лабораторії в китайському Ухані, — Конгрес США

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У Комітеті Палати представників США було завершено дворічне розслідування виникнення коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. Про це йдеться у доповіді Спеціального підкомітету з коронавірусної пандемії Конгресу США.
У доповіді йдеться про те, що вірус має лабораторне походження і поширився в результаті витоку з лабораторії в китайському місті Ухань.
Вірус має біологічну характеристику, яка не зустрічається в природі.
Комітет США наводить низку аргументів, що підтверджують штучне походження вірусу:
Дані вказують, що всі випадки COVID-19 походять від одного введення в організм людини. Це суперечить даним про попередні пандемії.
В Ухані знаходиться провідна в Китаї дослідницька лабораторія SARS, яка «має історію проведення досліджень посилення функціональності вірусів за неадекватних рівнів біобезпеки».
Дослідники Уханьського інституту вірусології хворіли на COVID-подібний вірус восени 2019 року, за кілька місяців до того, як COVID-19 було виявлено на ринку.
Майже за всіма науковими критеріями, якби були докази природного походження, вони вже були б знайдені.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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