Пандемія коронавірусу сталася через витік з лабораторії в китайському Ухані, — Конгрес США Сьогодні 18:14

У Комітеті Палати представників США було завершено дворічне розслідування виникнення коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. Про це йдеться у доповіді Спеціального підкомітету з коронавірусної пандемії Конгресу США.

У доповіді йдеться про те, що вірус має лабораторне походження і поширився в результаті витоку з лабораторії в китайському місті Ухань.

Вірус має біологічну характеристику, яка не зустрічається в природі.

Комітет США наводить низку аргументів, що підтверджують штучне походження вірусу:

Дані вказують, що всі випадки COVID-19 походять від одного введення в організм людини. Це суперечить даним про попередні пандемії.

В Ухані знаходиться провідна в Китаї дослідницька лабораторія SARS, яка «має історію проведення досліджень посилення функціональності вірусів за неадекватних рівнів біобезпеки».

Дослідники Уханьського інституту вірусології хворіли на COVID-подібний вірус восени 2019 року, за кілька місяців до того, як COVID-19 було виявлено на ринку.

Майже за всіма науковими критеріями, якби були докази природного походження, вони вже були б знайдені.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.