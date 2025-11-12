Творець інтернету вважає, що ШІ повністю захопить мережу вже за кілька років Сьогодні 03:32 — Технології&Авто

«Батько» інтернету Тім Бернерс-Лі, який створив HTML та протокол HTTP, у новому інтерв’ю для The Verge поділився баченням щодо штучного інтелекту, який вже назавжди змінив мережу.

За словами Тіма Бернерса-Лі, інтернет зараз абсолютно монополізований Google та іншими великими технічними компаніями. Це не відповідає його баченню того, як мала розвиватись мережа.

Творець Всесвітньої павутини підтримує створення єдиного консорціуму з розробки ШІ, однак не бачить, яким чином такі потужні розробники, як OpenAI або Anthropic, наприклад, могли б об’єднати зусилля. Однак, на його думку, таким чином дійсно можна було б оптимізувати розробку ШІ та запобігти його розвитку у хибних напрямках.

«Якби була некомерційна організація, що фінансується державою чи благодійними фондами, і туди запросили б усіх тих, хто висловив стурбованість, то, можливо, ми могли б об’єднати їх і створити щось на кшталт ЦЕРНу для ШІ. Але я думаю, дуже складно змусити більшість учасників хоч на секунду зменшити оберти», — зазначає Тім Лі.

Він зазначив, що вважає дуже захопливим використання ШІ-агентів, які виконують рутинну роботу за користувачів у мережі, як от пошук інформації, замовлення, оплата і таке інше. Однак його турбує інфраструктура, якщо мова про потік даних, що генерується людьми, які заробляють на рекламі.

«Якщо ніхто не переходить за посиланнями, якщо люди не користуються пошуковими системами, не відвідують свої сайти, ми втрачаємо цей потік рекламних доходів. Вся ця модель руйнується. Мене це справді турбує», — зазначає Тім Лі.

Він наполягає, що ШІ-агенти не можуть бути відірваними від персональних даних користувача. За його словами, якщо чатбот, наприклад, використовує лише зовнішні дані для обробки запиту користувача, він не зможе стати ефективним помічником у повсякденному житті.

«У моїй компанії Inrupt ми створили версію ШІ під назвою Charlie, яка має доступ до всіх ваших персональних даних у вашому гаманці даних. Тому ШІ, який має такі можливості, набагато потужніший. Без цієї можливості діяти від вашого імені — без обіцянок діяти у ваших інтересах, як, наприклад, ваш лікар чи адвокат, які дають присягу та зобов’язані відстоювати інтереси клієнта, а не того, хто їм платить. Я вважаю, що ШІ, які працюють на вас, стануть справді важливою частиною цієї сфери», — пояснює Тім Лі.

Тім Лі також підкреслив, що наразі його компанія працює над архітектурою вебгаманця під управлінням ШІ та навіть веде переговори стосовно цього з платіжною системою Visa. Він зазначив, що подібні системи, що обслуговуються надійними платіжними засобами мають компоненти забезпечення конфіденційності та розширення прав і можливостей користувачів.

«Inrupt покликана робити все можливе для розвитку концепції Solid як екосистеми. Фактично, Inrupt створила безпечну та масштабовану версію сервера гаманця даних корпоративного рівня», — пояснює Тім Лі.

