Туристам радять обирати ранні авіарейси влітку — Finance.ua

Туристам радять обирати ранні авіарейси влітку
Традиційно найкращим часом для вильотів вважається перша половина дня, оскільки після обіду підвищується ризик виникнення турбулентності та затримок авіарейсів. Однак влітку в це правило вносяться деякі корективи.
Про це пише The Washington Post.
Експерти рекомендують авіамандрівникам уникати бронювання авіаквитків на найспекотніший час дня, оскільки екстремальні температури, з якими вже стикається багато популярних напрямків, можуть негативно вплинути на авіарейси.
Річ у тім, що високі температури можуть змусити літаки зменшувати вагу, яку вони перевозять, що може призвести до затримок рейсів і навіть висадки «зайвих» пасажирів. Експерти попереджають, що іноді рейси затримуються доти, доки не стане прохолодніше, або взагалі скасовуються.
Крім того, у спекотні дні в салоні літака, що стоїть на злітно-посадковій смузі перед зльотом або після приземлення, може бути дуже душно. У такому разі пасажирам, які застрягнуть на злітній смузі в очікуванні вильоту, буде несолодко.
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І хоча авіакомпанії докладають усіх зусиль для охолодження літаків, досить часто цього недостатньо. Тому пасажирам радять у літній період обирати рейси рано вранці або пізно ввечері, оскільки їх рідше зачіпають проблеми, пов’язані зі спекою.
Ба більше, чимало експертів з авіаподорожей уже пропонують туристам бронювати перший рейс дня, щоб уникнути затримок через погодні умови, оскільки вони мають тенденцію накопичуватися протягом дня.
«Ніхто не любить літати о 5 ранку, але тоді прохолодніше, і літак найімовірніше вилетить вчасно», — пояснив у коментарі The Washington Post викладач факультету авіації Університету Північної Дакоти Брайан Ділс.
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