Туристам радять обирати ранні авіарейси влітку — Finance.ua

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Туристам радять обирати ранні авіарейси влітку

Світ
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Туристам радять обирати ранні авіарейси влітку
Туристам радять обирати ранні авіарейси влітку
Традиційно найкращим часом для вильотів вважається перша половина дня, оскільки після обіду підвищується ризик виникнення турбулентності та затримок авіарейсів. Однак влітку в це правило вносяться деякі корективи.
Про це пише The Washington Post.
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Експерти рекомендують авіамандрівникам уникати бронювання авіаквитків на найспекотніший час дня, оскільки екстремальні температури, з якими вже стикається багато популярних напрямків, можуть негативно вплинути на авіарейси.
Річ у тім, що високі температури можуть змусити літаки зменшувати вагу, яку вони перевозять, що може призвести до затримок рейсів і навіть висадки «зайвих» пасажирів. Експерти попереджають, що іноді рейси затримуються доти, доки не стане прохолодніше, або взагалі скасовуються.
Крім того, у спекотні дні в салоні літака, що стоїть на злітно-посадковій смузі перед зльотом або після приземлення, може бути дуже душно. У такому разі пасажирам, які застрягнуть на злітній смузі в очікуванні вильоту, буде несолодко.
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І хоча авіакомпанії докладають усіх зусиль для охолодження літаків, досить часто цього недостатньо. Тому пасажирам радять у літній період обирати рейси рано вранці або пізно ввечері, оскільки їх рідше зачіпають проблеми, пов’язані зі спекою.
Ба більше, чимало експертів з авіаподорожей уже пропонують туристам бронювати перший рейс дня, щоб уникнути затримок через погодні умови, оскільки вони мають тенденцію накопичуватися протягом дня.
«Ніхто не любить літати о 5 ранку, але тоді прохолодніше, і літак найімовірніше вилетить вчасно», — пояснив у коментарі The Washington Post викладач факультету авіації Університету Північної Дакоти Брайан Ділс.

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За матеріалами:
УНІАН
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