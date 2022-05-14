Turkish Airlines перестала приймати російську платіжну картку "Мир" — Finance.ua

Turkish Airlines перестала приймати російську платіжну картку "Мир"

Вчора 03:44 — Фінтех і Картки

Turkish Airlines перестала приймати російську платіжну картку "Мир"

Низка турецьких онлайн-сервісів, включаючи Turkish Airlines і TT-Turk, перестали приймати оплату за російським платіжним карткам «Мир» на тлі західних санкцій, запроваджених щодо росії.

Про це пише російська газета «Известия»

Зокрема, користувачі з росії відзначають, що національний авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines не дозволяє їм оплачувати квитки на сайті не тільки російськими картами, випущеними підсанкційними банками, але і тими, які під санкції не потрапили. В системі спливає помилка, і клієнта просять звернутися в кредитну організацію або спробувати інший спосіб оплати. Водночас для росіян поки зберігається можливість оплатити послуги готівкою в офісах компанії або за реквізитами.

Читайте також росіянам відмовляються продавати квитки на круїзи

Також забороняти операції по картах російської платіжної системи почав популярний інтернет-магазин TT-Turk, який здійснює доставку товарів до росії. Наразі користувачі не можуть оплатити замовлення картами Сбербанк, ВТБ, Новікомбанк, Совкомбанк і «Открытие».

Нагадаємо, на початку квітня 2022 року влада Туреччини прийняла «дорожню карту» по залученню туристів з Росії, що включає три основні пункти.

Перший пункт стосувався надання кредитної підтримки під держгарантії на 300 мільйонів доларів турецьким туроператорам, що базуються в росії — Anex, Pegas і Coral. Другий пункт стосувався співпраці туроператорів з найбільшим авіаперевізником Туреччини Turkish Airlines і лоукостером Pegasus Airlines, а третій передбачав можливість створення нових авіакомпанії, які будуть перевозити тільки туристів з росії в Туреччину.

Одночасно Туреччина стала однією з небагатьох зарубіжних країн, де погодилися приймати російські платіжні картки «Мир».

Тим не менш, пізніше стало відомо, що план не спрацював, і, за попередніми прогнозами, громадян російської федерації на турецьких курортах цього літа буде в рази менше.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.