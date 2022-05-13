росіянам відмовляються продавати квитки на круїзи — Finance.ua

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росіянам відмовляються продавати квитки на круїзи

Вчора 01:33Світ
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росіянам відмовляються продавати квитки на круїзиросіянам відмовляються продавати квитки на круїзи
Круїзні компанії відмовляються від співпраці із росіянами. Їм перестали продавати квитки. Тим громадянам країни-агресора, які вже сплатили за послугу, нададуть можливість вирушити в подорож, проте нові квитки для них не продаватимуть.
Про це повідомляє профільне видання АТОР.
Так, серед компаній, які вже відмовилися від співпраці з росіянами, Carnival Cruise Line, Princess Cruises та Costa Cruises.
«Агенти — партнери Costa Cruises — отримали від оператора повідомлення (є в розпорядженні редакції „Вісника АТОР“), що більше не прийматимуть заявки на круїзи від громадян, що проживають на території російської федерації, республіки білорусь, а також на території Донецької та Луганської областей України», — йдеться у повідомленні.
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Також перестали продавати квитки росіянам Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises та Seabourn Cruise Line, Quark Expeditions.
Офіційна позиція: компанії не хочуть потрапити під санкції, тож перестали співпрацювати з російським ринком.
Своїм партнерам представники круїзних компаній у росії повідомили, що не готові продовжувати співпрацю, оскільки це може призвести до фінансових ризиків.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
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