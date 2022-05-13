росіянам відмовляються продавати квитки на круїзи — Finance.ua

Круїзні компанії відмовляються від співпраці із росіянами. Їм перестали продавати квитки. Тим громадянам країни-агресора, які вже сплатили за послугу, нададуть можливість вирушити в подорож, проте нові квитки для них не продаватимуть.
Так, серед компаній, які вже відмовилися від співпраці з росіянами, Carnival Cruise Line, Princess Cruises та Costa Cruises.
«Агенти — партнери Costa Cruises — отримали від оператора повідомлення (є в розпорядженні редакції „Вісника АТОР“), що більше не прийматимуть заявки на круїзи від громадян, що проживають на території російської федерації, республіки білорусь, а також на території Донецької та Луганської областей України», — йдеться у повідомленні.