Туреччина хоче домовитися з рф про 25% знижки на газ — Finance.ua
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Туреччина хоче домовитися з рф про 25% знижки на газ

Енергетика
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Туреччина проведе в п’ятницю в Анкарі переговори з російською делегацією, щоб домовитися про знижку на понад 25% на російський газ.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на високопоставлених турецьких чиновників.
Туреччина хоче, щоб знижка поширювалася на платежі 2023 року і деякі попередні платежі 2022 року, розповіли чиновники на умовах анонімності.
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Якщо Туреччина не зможе забезпечити знижку на бажаному рівні, то вона добиватиметься відстрочки платежів до 2024 року, сказали урядовці, не уточнюючи деталей.
Минулого року росія поставила трохи менше від половини з 59 млрд кубометрів газу, який імпортує Туреччина.
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Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що загальний рахунок Туреччини за електроенергію на 2022 рік може становити $100 млрд, що вдвічі більше, ніж минулого року.
Раніше Угорщина заявила, що «Газпром» дозволить їй відстрочити платежі за природний газ, які мають бути здійснені в найближчі шість місяців.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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