Турецькі компанії зможуть відновлювати інфраструктуру України: підписано угоду — Finance.ua

Турецькі компанії зможуть відновлювати інфраструктуру України: підписано угоду Сьогодні 21:35 — Казна та Політика

Турецькі компанії зможуть взяти участь у відновленні інфраструктури України, яка була пошкоджена внаслідок вторгнення росії. Дві країни підписали відповідну угоду.

Про це заявив міністр торгівлі Туреччини Омер Болат, повідомляє Reuters

За словами чиновника, він, міністр транспорту Туреччини Абдулкадір Уралоглу та міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков підписали документ, який визначає параметри «Турецько-української цільової групи з відновлення».

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Болат уточнив, що він та ще два міністри обговорили роль, яку Туреччина «візьме на себе у питанні відновлення України». Чиновник розповів, що для цього використовуватиметься цільова група, яка була створена відповідно до меморандуму про взаєморозуміння щодо відновлення України, для визначення проектів в Україні та оцінки умов фінансування.

«Це забезпечить важливу правову основу для зусиль відновлення України. Ми готові співпрацювати і з третіми країнами», — додав турецький міністр.

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У свою чергу Кубраков розповів, що найбільше відновлення потребують житлово-комунальне господарство і транспортний сектор, включаючи дороги, мости і залізниці, а також інфраструктура водного транспорту України.

За його словами, участь Туреччини у відновленні сприятиме розвитку двосторонньої торгівлі.

«Для нашої країни залучення іноземних інвестицій в інфраструктуру має першорядне значення», — додав Кубраков.

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