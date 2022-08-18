Три найбільші майнінгові компанії втратили 1 млрд доларів через падіння крипторинку - Bloomberg — Finance.ua

Три найбільші майнінгові компанії втратили 1 млрд доларів через падіння крипторинку - Bloomberg Вчора 03:47 — Фінтех і Картки

Три найбільші майнінгові компанії втратили 1 млрд доларів через падіння крипторинку - Bloomberg

За даними Bloomberg , три найбільші публічні компанії з видобутку Bitcoin у США за II квартал 2022 року сумарно втратили понад $1 млрд через зниження цін на криптовалюти.

У своїх звітах Core Scientific, Riot Blockchain і Marathon Digital Holdings повідомили про чисті збитки у розмірі $862 млн, 366 млн і 192 млн відповідно.

Як повідомляє Bloomberg, майнерам довелося продати основну частину запасів BTC, щоби погасити операційні витрати. Аналітик Arcane Research Жаран Меллеруд заявив, що за липень було продано рекордну кількість монет — 6200.

Про збитки відзвітували й інші фірми з видобутку першої криптовалюти, зокрема Bitfarms та Greenidge Generation Holdings. Меллеруд зазначив, що публічні майнінгові компанії продають біткоїни швидше, ніж встигають їх добувати.

У липні прибутковість від видобутку Ethereum вкотре обігнала Bitcoin. За цей місяць загальний виторг від майнінгу склав $596,33 млн і $574,89 млн відповідно. Однак, незважаючи на негативні показники минулих місяців, у період з 12 липня до 13 серпня дохід від видобутку Bitcoin збільшився на 68% — з 13,92 млн доларів до 23,48 млн.

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cryptomisto За матеріалами:

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