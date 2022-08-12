Єдина криптовалюта — Bitcoin: експерт назвав переваги «цифрового золота» Вчора 19:49 — Фінтех і Картки

Єдина криптовалюта — Bitcoin: експерт назвав переваги «цифрового золота»

Єдиною гідною довіри криптовалютою є Bitcoin, а всі альткоїни (тобто інші віртуальні монети) можуть привести інвесторів до фінансових втрат. Переваги BTC пояснюють інтерес з боку інституційних інвесторів до неї навіть у найскладніші часи.

Про це в ефірі телеканалу CNBC заявив екс-глава Нью-Йоркської фондової біржі, нині гендиректор фінансової компанії Far Point Томас Фарлі.

Він упевнений, що коли в червні курс Bitcoin опустився до $17,4 тис. за монету, це стало «дном» нинішньої цінової лінії — тобто нижча вартість «цифрового золота» вже не впаде. Згідно з даними найбільшої європейської криптобіржі WhiteBIT, станом на 12 серпня один BTC торгується на рівні $23,9 тис.

Багато інституціоналів інвестували кошти в першу криптовалюту саме в момент капітуляції ринку, коли вартість BTC обвалилася. За словами Фарлі, вони придивлялися до Bitcoin ще з листопада, коли він досяг свого історичного максимуму — майже $70 тис. за коїн.

Те, що інвестори, які ніколи не купували криптовалюту, вирішили вкласти гроші у BTC, пояснюється перевагами цього активу. Фарлі відзначив зростання курсу BTC протягом місяця, але це не головна причина.

«Криптовалюта — це, в першу чергу, Bitcoin, а вже потім — все інше. Bitcoin — це високий рівень довіри, відсутність цензури, крім того, більше 21 млн BTC ніколи не буде. BTC повинен бути частиною, нехай навіть незначною частиною, портфеля кожного інвестора», — упевнений глава Far Point.

Всі інші цифрові валюти та активи, зокрема стейблкоїни, екс-глава Нью-Йоркської біржі вважає спекуляцією.

«До них усім варто ставитися як до спекулятивних інвестицій: ти можеш заробити на них багато грошей, але ти можеш втратити на них усі свої гроші», — попередив Том Фарлі.

Варто зазначити, що всі криптовалюти відносяться до високоризикових активів, тому передбачити курс Bitcoin неможливо. У зв’язку з цим такі інвестиції робляться виключно на свій страх та ризик.

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