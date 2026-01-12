0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Три кроки, які допоможуть тримати гроші під контролем

Особисті фінанси
84
Три кроки, які допоможуть тримати гроші під контролем
Три кроки, які допоможуть тримати гроші під контролем
Початок року — це вдалий момент, щоб переглянути свої фінанси та визначити орієнтири на майбутнє. Без різких рішень і зайвого тиску на себе саме зараз можна закласти основу фінансової стабільності на весь рік.
Для цього достатньо зробити кількох базових кроків, які працюють не на разовий ефект, а на довгострокову фінансову стійкість.
Детально про них розповіли експерти Фінкульту.

Рішення № 1. Підбити фінансові підсумки минулого року

Перший крок — зрозуміти свою реальну фінансову ситуацію.
Перегляньте доходи та витрати за рік: усі надходження — зарплати, бонуси, соціальні виплати, інвестиційний дохід — і витрати, розділивши їх на обов’язкові та необов’язкові. Такий аналіз допоможе побачити, куди йшли гроші і де виникала фінансова напруга.
Оцініть, чи вдалося досягти поставлених фінансових цілей. Якщо ні — це не поразка, а корисний сигнал. Можливо, цілі були завищеними або не мали чіткого плану реалізації.
Зробіть висновки: що спрацювало, що варто змінити і які рішення потребують корекції. Це формує ясність і повертає контроль над особистими фінансами.

Рішення № 2. Визначити пріоритети та скласти фінансовий план

Фінансова стабільність починається з чіткого фокусу.
Оберіть 1−3 ключові фінансові цілі на рік — наприклад, створення фінансової подушки, погашення боргів або накопичення та інвестування. Важливо перетворити загальні наміри на конкретні дії: не «хочу заощаджувати», а «відкладаю визначену суму щомісяця».
Читайте також
Складіть бюджет на січень, врахувавши сезонні витрати та святкові періоди. Заплануйте регулярні платежі й слідкуйте за строками оплати комунальних послуг, кредитів, страхових внесків. Фінансовий план працює як карта, яка допомагає рухатися до цілей без хаосу та зайвого стресу.

Рішення № 3. Почати формувати фінансову стійкість

Фінансова стійкість будується з простих, але системних дій.
Проведіть ревізію підписок і сервісів — дрібні щомісячні витрати часто накопичуються непомітно. Зробіть перший або черговий внесок у фінансову подушку безпеки: навіть невелика сума запускає корисну звичку заощаджувати.
Читайте також
Перегляньте регулярні витрати — частину з них можна скоротити без втрати якості життя. Паралельно варто інвестувати час у фінансову грамотність, адже знання допомагають ухвалювати зважені рішення.
Фахівці Фонду гарантування наголошують, фінансова стійкість — це не разовий крок, а набір корисних звичок: планування бюджету, регулярні заощадження та постійне підвищення фінансової обізнаності. Навіть невеликі зміни, зроблені сьогодні, здатні суттєво покращити фінансове майбутнє.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems