«Трудові» та стаж: роботодавці і надалі можуть передавати сканкопії трудових книжок Сьогодні 15:00 — Особисті фінанси

«Трудові» та стаж: роботодавці і надалі можуть передавати сканкопії трудових книжок

10 червня 2026 року завершився п’ятирічний перехідний період для перенесення відомостей з паперових трудових книжок в електронну систему.

Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, після завершення перехідного періоду можливість подавати відомості про трудову діяльність працівників не скасована.

Роботодавці й надалі можуть передавати скановані копії трудових книжок для внесення інформації до Реєстру застрахованих осіб.

Жодних змін у процедурі оцифрування після 10 червня не відбулося.

Створено finance.ua за допомогою ШІ

Що важливо знати

1. Процедура оцифрування не змінюється

Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Це може зробити роботодавець або сама людина через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Тобто після 10 червня люди не втрачають можливість подати трудову книжку на оцифрування.

2. Якщо не встигли

Набутий трудовий і страховий стаж не втрачається через те, що трудова книжка ще не оцифрована.

Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує періоди роботи. Зокрема, під час призначення пенсії Пенсійний фонд враховує стаж на підставі трудової книжки та інших документів, передбачених законодавством.

3. Пенсіонерам не потрібно повторно подавати трудові книжки

Людям, яким уже призначено пенсію, не потрібно подавати трудову книжку на оцифрування лише через завершення перехідного періоду.

Під час призначення пенсії вони вже подавали документи про стаж. Ці періоди були враховані при розрахунку пенсії та зберігаються в інформаційних базах Пенсійного фонду.

Тому пенсіонерам не потрібно повторно звертатися до органів Пенсійного фонду України, якщо немає інших підстав для уточнення або доповнення даних.

Електронна трудова книжка зменшує ризик втрати чи пошкодження документів та дозволяє зберігати всі дані про стаж у захищеному цифровому форматі.

Висновки

Після 10 червня процедура оцифрування трудових книжок продовжиться.

Паперова трудова книжка не втрачає значення.

значення. Набутий стаж залишається збереженим.

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