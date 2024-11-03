Троє французьких мільярдерів втратили $58 млрд через зниження попиту на розкіш — Finance.ua

Троє французьких мільярдерів втратили $58 млрд через зниження попиту на розкіш
Через зниження попиту на товари LVMH, L’Oreal SA і Kering SA троє найбагатших мільярдерів Франції — Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур Мейерс і Франсуа Піно — цьогоріч разом втратили 58 млрд.
Про це свідчать дані Індексу мільярдерів Bloomberg.
Проте, вони залишаються одними з найбагатших людей світу.
Що стало причиною
Падіння відбулося через те, що гіганти індустрії, які вони контролюють — LVMH, L’Oreal SA і Kering SA — повідомляють про зниження попиту на свої товари, особливо в Китаї.
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Статки 88-річного Піно, який заснував компанію Kering, знизилися на 63% - до $22 млрд.
Значною мірою це пов’язано з проблемами його найбільшого модного лейбла Gucci. Старший Піно передав контроль над компанією своєму синові, 62-річному Франсуа-Анрі Піно, майже два десятиліття тому.
Попри обіцянки повернути Gucci позиції на ринку, цього тижня, вже втретє у 2024 році, було знову оголошено про зниження продажів.
Із початку року статки Арно скоротилися приблизно на $26 млрд — найбільше серед 500 найбагатших людей світу за рейтингом Bloomberg.
Він опустився на п’яту позицію в індексі з першого місця, оскільки акції LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, який 75-річний Арно заснував і досі контролює, впали на 30% порівняно з максимумом, досягнутим у середині 2023 року.
Невтішними виявилися результати й косметичного гіганта L’Oreal, — цього року Бетанкур Мейерс втратила $19 мдрд, її статки знизилися до $81 млрд. 71-річна спадкоємиця багато років була найбагатшою жінкою світу, тепер цю позицію займає Еліс Волтон.
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У L’Oreal падіння пояснюють гіршою, ніж очікувалося, ситуацією в Північній Азії, і в Китаї, де ринки стали ще більш критичними, особливо в секторі розкоші.
Попри спад, бізнес компанії залишався «досить непоганим» в Європі, Північній Америці та на ринках, що розвиваються".
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