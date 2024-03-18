Третина українців має нижчий за середній рівень якості життя: результати дослідження — Finance.ua
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Третина українців має нижчий за середній рівень якості життя: результати дослідження

Особисті фінанси
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Третина українців має нижчий за середній рівень якості життя: результати дослідження
Третина українців має нижчий за середній рівень якості життя: результати дослідження
Після повномасштабного вторгнення третина населення має рівень якості життя та благополуччя нижче середнього.
Про це свідчать результати дослідження на тему: «18 місяців потому: оцінка психічного здоров’я та психосоціальних потреб в Україні».
«Майже третина населення (35%) мали рівень благополуччя та якості життя нижче середнього або низький, 26% мають симптоми, пов’язані з депресією. Більш вразливими є жінки, їх благополуччя є нижчим, так само в зоні ризику люди похилого віку і люди з нижчим рівнем доходів», — розповіла на презентації регіональна спеціалістка HIAS International Юлія Ющенко.
Третина українців має нижчий за середній рівень якості життя: результати дослідження
Серед ознак стресу, які опитані зараз відчувають, 70% називали невпевненість у майбутньому, а також переживання за близьких, як цивільних (39%), так і військових (26%), економічні труднощі вказувалися кожним третім українцем.
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За даними дослідження, у 46% респондентів хтось з близьких був мобілізований, понад 10% втратили близьких або мають поранених родичів, а також рідних, які зникли безвісти або перебувають у полоні.
Понад половина респондентів зазначили, що втратили інтерес до занять, які раніше приносили їм задоволення, та стикаються з труднощами у роботі або працевлаштуванні.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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