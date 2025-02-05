Тренди інвестування 2025 року: «зелені» технології та розвиток автоматизації та ШІ — Finance.ua

Тренди інвестування 2025 року: «зелені» технології та розвиток автоматизації та ШІ Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Тренди інвестування 2025 року: «зелені» технології та розвиток автоматизації та ШІ

Інвестиції в акції пропонують чудовий потенціал для отримання суттєвих фінансових результатів. Утім, не все так просто.

Індекс S&P 500 є одним з основних інструментів для аналізу загального стану фондового ринку. Він включає акції 500 найбільших компаній США, тобто дозволяє оцінити загалом стан економіки та напрямки її розвитку.

Тренди інвестування 2025

У 2025 році на світових ринках можна очікувати на появу низки важливих трендів, які матимуть безпосередній вплив на діяльність компаній та їхні інвестиційні можливості.

Серед них, першочергово, варто розглянути зростання популярності «зелених» технологій, розвиток автоматизації та ШІ, зміни в секторі охорони здоров’я, а ще вплив фінтехнологій на традиційні банки.

Зростання популярності «зелених» технологій

Кліматичні зміни, потреби сталого розвитку стабільно лишаються серед головних глобальних викликів. Для компаній, які працюють в напрямку «зелених» технологій (першочергово йдеться про відновлювальні джерела енергії, енергозбереження, електротранспорт та розвиток інфраструктури для утилізації відходів) це створює величезні можливості не лише зараз, а й на перспективу.

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Розвиток автоматизації та ШІ

Автоматизація та штучний інтелект (ШІ) продовжують вносити суттєві зміни у світову економіку. І зрозуміло, що це відкриває багато нових можливостей для здійснення інвестицій.

Від медицини та фінансів до сектора виробництва технології ШІ вже відіграють у зниженні витрат та підвищенні ефективності/продуктивності ключову роль.

Компанії, які зосереджені на активному впровадженні цих технологій, будуть популярні серед інвесторів ще багато років.

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Зміцнення сектора охорони здоров’я

Пандемія COVID-19 справила дуже суттєвий вплив на медичну індустрію в цілому. Тож, наразі вже можна побачити чисельні тренди, спрямовані на поліпшення інфраструктури охорони здоров’я, зокрема шляхом розвитку цифрових платформ для моніторингу здоров’я, телемедицини тощо.

Впродовж 2025 року очікується зміцнення цих тенденцій. Період, який вирішили в певних колах називати «постковідним» відкриває багато можливостей для інвестування в технології, які б могли не тільки поліпшувати процеси діагностики та лікування, а ще й запобігати майбутнім пандеміям.

Доволі вигідними, наприклад, можуть стати інвестиції в новітні біотехнології, в інноваційні медичні пристрої, у фармацевтичні продукти, в нові методи лікування, з генною терапією включно.

Технології FinTech та їхній вплив на традиційні банки

Крок за кроком продовжують фінтехнології (FinTech) змінювати ландшафт банківської індустрії. Важливими в цьому процесі є зростання популярності мобільних платежів, технологій блокчейн, криптовалют і платіжних систем на основі ШІ.

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