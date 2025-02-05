ШІ допоміг створити асфальт зі здатністю до регенерації — Finance.ua

ШІ допоміг створити асфальт зі здатністю до регенерації Сьогодні 02:08 — Технології&Авто

ШІ допоміг створити асфальт зі здатністю до регенерації

Дослідники з Королівського коледжу Лондона та Університету Суонсі (Вельс, Великобританія) у співпраці з ученими з Чилі, а також Google Cloud розробили новий тип асфальту, який здатний з часом самостійно «загоювати» утворені тріщини, усуваючи потребу у використанні ручної праці, повідомляється у блозі Google.

Причини утворення тріщин в асфальті поки що не вивчені повністю, але однією з найчастіших причин є надмірне затвердіння у зв’язку з окисленням бітуму, що входить до складу асфальту. Вчені займаються розробкою способів обернути цей процес, щоб привести асфальт до попереднього робочого стану.

Для вивчення органічних молекул речовин із складним хімічним складом, таких як бітум, команда вчених використовувала машинне навчання. Було розроблено нову модель на основі зібраних даних для прискорення атомістичного моделювання, що дозволило значно просунутися у дослідженні процесів окислення бітуму та утворення тріщин. Цей підхід значно швидший і більш економічний за традиційні обчислювальні моделі, зазначено в блозі Google.

У співпраці з Google Cloud вчені працювали над створенням інструментів ШІ, які дозволяють визначати хімічні властивості та створювати віртуальні молекули, призначені для певних цілей, аналогічно методам, які використовуються під час відкриття ліків. Експерт з обчислювальної хімії, доктор Франциско Мартін-Мартінес (Francisco Martin-Martinez) відзначив значний внесок Google Cloud у створення інструментів ШІ для швидкої розробки самовідновлюваних дорожніх покриттів, наголосивши, що наслідування природи в її здатності до самовідновлення дозволить продовжити строк служби доріг і створити більш стійку та надійну дорожню інфраструктуру.

Дослідники продемонстрували у лабораторних експериментах, як новий асфальтовий матеріал може залікувати мікротріщину менш ніж за годину. Щоб отримати бітум зі здатністю до усунення тріщин, дослідники додали до нього крихітні пористі спори рослин, просочені переробленими оліями. Коли дорожнє покриття стискається під час руху транспорту, спори вичавлюються, і олія потрапляє у близькі тріщини, розм’якшуючи бітум настільки, що він може заповнювати тріщини.

Дослідники вважають, що за кілька років вони вийдуть на етап комерційного випуску нового матеріалу для використання на дорогах Великої Британії.

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