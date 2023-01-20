Трампа оштрафували майже на мільйон доларів — Finance.ua

Трампа оштрафували майже на мільйон доларів Сьогодні 18:31 — Світ

Трампа оштрафували майже на мільйон доларів

Федеральний суддя зобов’язав колишнього президента США Дональда Трампа та його адвокатів виплатити понад 937 тисяч доларів штрафу за подання необґрунтованого позову проти колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон зі звинуваченнями у фальсифікації президентських виборів 2016 року.

Про це повідомляє Reuters

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У березні минулого року Трамп подав позов, звинувачуючи Клінтон у фальсифікації президентських виборів 2016 року. У вересні позов відхилив окружний суддя США Джон Міддлбрукс. За його словами, експрезидент зловживав судами для реалізації своїх політичних завдань.

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«Ми зіткнулися з позовом, який ніколи не повинен був бути поданий, який був абсолютно необґрунтованим як з фактичної, так і з юридичної точки зору, і який подали недобросовісно та з неналежною метою», — написав Міддлбрукс у постанові.

У своєму позові Трамп вимагав відшкодувати йому $70 мільйонів з боку Клінтон та ще $30 мільйонів — від відповідачів з її штабу.

Ані представники Трампа, ані його головний адвокат Аліна Хабба ситуацію поки що не прокоментували.

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